Зачем Трамп вступил в "ядерный" спор с Медведевым: CNN назвало две версии

Американские атомные субмарины постоянно патрулируют океаны, неся сотни ядерных боеголовок.

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Отношения Вашингтона и Москвы далеки от прямого конфликта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что написано в материале CNN :

"Мелкому российскому чиновнику" удалось спровоцировать Трампа

Эскалация ядерной риторики может быть отвлекающим маневром Трампа

Отношения Вашингтона и Москвы далеки от прямого конфликта

Ответ президента США Дональда Трампа на заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева может быть попыткой показать себя жестким в вопросе российской войны в Украине или способом отвлечь внимание от внутренних проблем в США. Об этом пишет CNN.

Издание считает "несколько неприличным" то, что "мелкому российскому чиновнику" удалось спровоцировать Трампа. Мол, президент США позволил показать себя раздраженным в ответ на "пустые ядерные заявления" Медведева, который уже давно не влияет на принятие решений.

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"Возникает вопрос: зачем Трамп вообще вмешивается в то, что он сам назвал "глупыми" заявлениями, и выступил с такой резкой публичной реакцией, которая обостряет риторику между Вашингтоном и Москвой?" - говорится в материале.

По мнению журналистов, одно из возможных объяснений - это попытка показать себя жестким в вопросе российской войны в Украине, атакуя марионеточного игрока и избегая прямой конфронтации с реальной властью в Кремле в лице диктатора Владимира Путина, при этом не меняя фактическую ядерную политику США.

Автор материала пояснил, что на самом деле американские атомные субмарины постоянно патрулируют океаны, неся сотни ядерных боеголовок, и способны поразить цели в России с большого расстояния, поэтому "передислокация", которую объявил Трамп, на самом деле вряд ли что-то меняет.

В то же время все больше аналитиков считают, что эскалация ядерной риторики может быть тактическим отвлекающим маневром Трампа. На фоне угроз санкциями Китая и Индии за покупку российской нефти, которые могут иметь негативный эффект и для самих США, разговоры о ядерном оружии могут переключить внимание общественности.

Также, отмечается, эти заявления Трампа об усилении ядерной готовности против России, которая имеет больше атомного оружия, чем любая другая страна мира, могут затмить более мелкие внутренние проблемы, как, например, скандал по делу Эпштейна.

В статье подытоживается, что хоть ядерная риторика между США и РФ и вызывает тревогу, однако реальной угрозы ядерной конфронтации пока нет. Отношения Вашингтона и Москвы хоть и напряженные, однако далеки от прямого конфликта, а заигрывания с ядерной тематикой в соцсетях пока не сигнализируют о реальной эскалации.

Реакция США на угрозы Медведева - что известно

Напомним, Главред писал, что США перебрасывают две атомные подводные лодки в соответствующие регионы после резких и провокационных заявлений скандального заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Ранее Государственный секретарь США Марко Рубио резко отреагировал на угрозы ядерной войной со стороны заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По его словам, подобные заявления не имеют реального веса, ведь Россия не смогла бы противостоять даже европейским странам, не говоря уже о Соединенных Штатах.

Накануне аналитики ISW сообщили, что заявления Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности России, в отношении США является очередным примером ядерного шантажа со стороны российских властей.

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