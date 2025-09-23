Украина рискует медленно проиграть: немецкий историк озвучил два сценария войны

Исход войны решат западные инвестиции и удары по тылам России.

Зёнке Найтцель считает, что РФ может дольше вести войну, а Украина упирается в нехватку ресурсов / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, uni-potsdam.de

Главные тезисы:

Удары по военным и экономическим объектам РФ могут сделать войну слишком дорогой для Путина

В войне на истощение Россия имеет преимущество

Украине нужен"game changer" со стороны Запада

Немецкий профессор военной истории Зёнке Найтцель считает, что Россия теоретически могла бы атаковать одну из стран НАТО уже сейчас, поскольку располагает достаточными военными ресурсами. Однако, по его мнению, Москва не решится на такие шаги, пока украинские силы способны наносить глубокие удары по российским целям, в частности по нефтяной инфраструктуре.

Также в интервью ТСН он спрогнозировал сценарии развития войны России против Украины.

Есть ли риск нападения РФ на страны НАТО

Найтцель считает, что если будет своеобразное перемирие и заморозка линии фронта, то у России будет больше вариантов нападения на страны НАТО.

"Но они не сделают этого, когда украинские силы будут более способны наносить глубокие удары, в частности по российской нефтяной промышленности. Так что, если возможно с помощью Запада и Америки, продолжать эти удары, России будет слишком больно продолжать эту войну, потому что люди не будут получать газ и т.д. Поэтому глубокие удары по российским военным и экономическим целям очень важны", - сказал профессор.

Положительный сценарий для Украины

Найтцель напомнил, что иракско-иранская война продолжалась 8 лет.

"Но потом Ирак начал бомбить Тегеран, и тогда иранцы сказали: нет, цена слишком высока. Какова эта высокая цена для Путина? Я бы сказал, что это украинские удары по глубоким российским тылам, которые повысят для него цену этой войны", - сказал профессор и отметил, что это и есть один из вариантов развития ситуации.

"При таком положительном сценарии мы будем иметь более эффективные глубокие удары, и тогда Путин говорит: "Ладно, я останавливаюсь, замораживаю ситуацию", - сказал он.

Война на истощение - проигрыш для Украины

Второй сценарий — это продолжение сегодняшней войны на истощение. Но в этом случае возникает проблема. По словам Найтцеля, хотя украинские войска демонстрируют фантастическую работу, у них заканчиваются ресурсы, в том числе человеческие.

"Россия имеет 140 млн. населения. Украина… Мы уже видим, что подразделения, которые направляются в Германию (на обучение, — ред.), испытывают нехватку личного состава. Каждая армия и каждое общество имеет свой предел, после которого становится неэффективным", - отметил военный историк.

В то же время Россия может продолжать войну дольше Украины. Армия РФ несет большие потери, но медленно продвигается.

"Следовательно, это медленное поражение, шаг за шагом для Украины. Как мы можем остановить это? Мы можем остановить это только при массовых инвестициях США в возможности глубоких ударов и т.д. Но они этого не сделают", - сказал Найтцель.

Еще одна проблема Украины - дефицит бюджета. На следующий год он составляет около 60 млрд евро.

"Германия покрывает 9 млрд. Кто еще в Европе готов его покрыть? Это всего несколько стран. Это не весь ЕС. Имею в виду, что Франция — по сути, банкрот и т.д. Итак, оценивая все это, если не появится какой-то "game changer" (фактор, изменяющий правила игры) в нескольких странах, можно приблизительно подсчитать, когда и где произойдет прорыв?", - добавил Найтцель.

Путин попал в цугцванг: мнение экономиста

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что Россия попала в тяжелую экономическую ситуацию.

По его словам, Путину придется отказываться либо от войны, либо от ряда статей бюджетных расходов.

"У России нет выхода. Несмотря на то, что часто философски говорят, что безвыходных ситуаций не существует, в России сейчас именно безвыходная ситуация. Она должна отказаться от чего-то большого и серьезного, чтобы хотя бы получить шанс на выживание: либо отказаться от войны (чего Кремль сделать не может), либо отказаться финансировать другие статьи бюджетных расходов (это будет означать коллапс и для российских граждан, и для российских предприятий). Такой диагноз сегодня можно поставить российской экономике", - сказал Новак в интервью Главреду.

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в США.

В Нью-Йорке Зеленский уже провел встречу со специальным представителем главы США Дональда Трампа - генералом Китом Келлогом.

Зеленский поблагодарил Келлога за поддержку и помощь и особо отметил усилия Трампа, чтобы закончить войну и остановить убийства. Также Зеленский проинформировал Келлога о ситуации на фронте.

23 сентября президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Зеленским, а также с лидерами еще десяти государств.

Ранее Трамп заявил, что готовит трехстороннюю встречу с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

По словам президента США встречу между Зеленским и Путиным организовать будет нелегко.

Другие новости:

О персоне: Зёнке Найтцель Зёнке Найтцель — немецкий историк, специалист по истории Второй мировой войны. Родился 26 июня 1968 года в Гамбурге. Профессор военной истории / истории культуры насилия в Университете Потсдам (University of Potsdam), пишет Википедия. Работал и на других позициях: в London School of Economics, Университете Глазго, Карлсруэ, Университете Берна, Саарбрюккене. Автор ряда книг, в том числе "Soldaten: On Fighting, Killing and Dying" и The Secret Second World War Tapes of German POWs, совместно с Харальдом Вельцером. Его исследования часто касаются тем солдатской психологии, культуры войны, повседневной жизни солдат, моральных аспектов войны. Найтцель - редактор журнала German History in the 20th Century. Член редакционного совета научного журнала War in History. Является автором и редактором множества сборников научных статей по немецкой истории и военной истории XX века. Начиная с 1996 года Найтцель неоднократно выступал в качестве научного консультанта исторических документальных фильмов, главным образом для серии телеканал ZDF Гвидо Кноппа ZDF-History, для Государственного агентства гражданского образования Гессена и Государственной службы Баварии по политическому образованию. Среди них можно назвать "Штауфенберг — правдивая история[нем.]" (2009), "Роммель" (2012), "Наши матери, наши отцы" (2013).

