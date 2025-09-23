Зеленский в Нью-Йорке встретился с Келлогом: о чем говорили стороны

Президент Украины рассказал спецпредставителю Трампа о контрнаступлении ВСУ возле Покровска и Доброполья.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-v-nyu-yorke-vstretilsya-s-kellogom-o-chem-govorili-storony-10700462.html Ссылка скопирована

Встреча Зеленского и Кита Келлога состоялась в Нью-Йорке / Фото: president.gov.ua

Кратко:

В США состоялась встреча Зеленского и Келлога

Президент Украины проинформировал о ситуации на фронте

Обсуждались гарантии безопасности и защита украинского неба

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем главы США Дональда Трампа - генералом Китом Келлогом.

Зеленский поблагодарил Келлога за поддержку и помощь и особо отметил усилия Трампа, чтобы закончить войну и остановить убийства, передает Офис президента.

видео дня

Отмечается, что Зеленский проинформировал о ситуации на фронте.

"Поинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска", - написал президент в Telegram.

Кит Келлог, в свою очередь, отметил успехи украинских воинов в контрнаступательной операции.

"Отдельное внимание – развитию сотрудничества Украины и Соединенных Штатов, в частности, соглашению по дронам и соглашению по закупке американского оружия. Президент отметил, что Украина очень заинтересована в том, чтобы заключить их в ближайшее время. Также обсудили гарантии безопасности и защиту украинского неба", - говорится в сообщении.

Стиф Уиткофф и Кит Келлог - что о них известно / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Встреча Зеленского и Кита Келлога в США:

Визит Зеленского в США - что известно

Как писал Главред, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в США. Самолет приземлился в Нью-Йорке. Это лично подтвердил лидер государства.

23 сентября президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Зеленским, а также с лидерами еще десяти государств. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Зеленский подтвердил, что на этой неделе состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

18 августа 2025 года с европейскими лидерами и Зеленским, Дональд Трамп заявил, что готовит трехстороннюю встречу с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Трамп также заявил, что встречу между Зеленским и Путиным организовать будет нелегко.

Когда может закончиться война: мнение эксперта

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов считает, что вопрос завершения российско-украинской войны должен прояснится к концу осени. Именно тогда станет понятной роль США, Китая и возможный формат завершения войны - будет ли речь о прекращении огня, или другой вариант.

"Единственный реалистичный сценарий - это полное и безусловное прекращение огня с верификацией, возможно с привлечением миротворческого контингента для разведения сторон. По этому сценарию, например, завершили войну в Корее, где до сих пор продолжается режим перемирия", - сказал Леонов в интервью Главреду.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред