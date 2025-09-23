Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала Запорожье

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2025, 17:02
364
Российские оккупанты ударили по Запорожью ударными беспилотниками типа Шахед.
атака на Запорожье
РФ ударила по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: Иван Федоров

Что известно:

  • РФ атаковала Запорожье ударными дронами
  • В результате атаки поднялся пожар
  • В Запорожье много раненых, есть погибший

Российские оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками и ракетами. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Сначала Федоров предупреждал об угрозе ударов, после чего в городе прогремели три взрыва. Впоследствии прозвучали повторные удары. Всего было пять ударов по городу.

видео дня
инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Стало известно, что в результате атаки были повреждены складские помещения и автомобили. По меньшей мере 12 человек пострадали. 43-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести. По меньшей мере один человек погиб.

"По состоянию на сейчас 12 человек обратились за помощью врачей", - отметил председатель ОВА.

  • Атака на Запорожье 23 сентября
    Атака на Запорожье 23 сентября фото: Иван Федоров
  • Атака на Запорожье 23 сентября
    Атака на Запорожье 23 сентября фото: Иван Федоров
  • Атака на Запорожье 23 сентября
    Атака на Запорожье 23 сентября фото: Иван Федоров
  • Атака на Запорожье 23 сентября
    Атака на Запорожье 23 сентября фото: Иван Федоров
  • Атака на Запорожье 23 сентября
    Атака на Запорожье 23 сентября фото: Иван Федоров

Впоследствии в Сети разлетелось видео с моментом атаки на город. На кадрах видно, как российские реактивные дроны один за другим летят над городом и попадают в одну точку.

Смотрите видео с моментом попадания в Запорожье:

удар по Запорожью
Россияне ударили по Запорожью / фото: скриншот

В Нацполиции отметили, что враг ударил по промышленной зоне в Запорожье.

"В результате ударов погиб мужчина, пятеро граждан ранены. На местах событий работают полицейские, сотрудники ГСЧС и соответствующие экстренные службы. Полицейские принимают заявления и сообщения пострадавших граждан о повреждении жилья и имущества", - говорится в сообщении.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 сентября днем Россия подняла в небо стратегическую авиацию, способную наносить удары по Украине ракетами Х-101. Самолеты уже находятся в районах возможных пусков, информируют мониторинговые каналы.

Накануне, вечером 22 сентября, оккупанты совершили ракетную атаку по Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

В ночь на 23 сентября российская армия снова нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по территории Украины. Под обстрел попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и Запорожье. В целом враг использовал три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и 115 ударных беспилотников. В шести точках зафиксировано попадание.

Впоследствии стало известно, что Россия готовит новую массированную атаку по Украине. Россия может усилить удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины накануне отопительного сезона, указывают украинские чиновники.

Другие новости:

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья вторжение России Пожар в Запорожье атака дронов Иван Федоров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФ

Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФ

18:20Война
Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и России

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и России

17:26Война
Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

17:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

Последние новости

18:20

Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФ

18:18

Преемник Путина: названа неожиданное имя и главное условие смены властиВидео

17:55

Быстрое и очень вкусное блюдо: рецепт салата Венеция

17:39

Дочь Пескова сбежала из России за день до "большой войны" – СМИ

17:34

Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответилВидео

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
17:26

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и РоссииВидео

17:26

Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяекВидео

17:13

Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

17:10

Никак не из-за внешности: ТОП-4 неочевидных признака, что вы очаровываете людей

Реклама
17:02

Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала ЗапорожьеФотоВидео

17:02

Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь

16:46

"Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы

16:34

Россия готовит новую массированную атаку по Украине - названы возможные цели удара

16:33

Заключение до 10 лет и взыскания: украинцев начали штрафовать за "уборку"

16:26

Его считают "отцом гривни": в США умер украинский художник Василий Лопата

16:23

Авто не реагирует на ключ - что делать и как понять, что иммобилайзер "умер"Видео

16:21

РФ придумала новый способ, как победить Украину: что задумали российские оккупантыВидео

16:06

HBO Max в Украине: топ 5 сериалов, которые стоит смотреть в первую очередьВидео

15:38

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

15:24

"Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео

Реклама
15:17

В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего

15:16

Российские Ту-95 уже в зоне пусковых рубежей: есть угроза ракетного удара по Украине

15:00

Убирать или нет: что делать с гнилыми яблоками на участкеВидео

14:55

Партию Порошенко раздирают скандалы: отдых на Мальдивах, часы за $50 тысяч и ОПЗЖ в руководстве, – эксперт

14:47

Удары Tomahawk по Алабуге и Ижевску: Свитан об ответе Запада на провокации РФВидео

14:45

"Да плевать я хотела": в Молдове запретили советскую комедию, в РФ отреагировали

14:40

Их носили легендарные воины и гетманы - какие фамилии выдают казацкое происхождение

14:37

Может убить животное: клинический случай доказал, какой продукт нельзя давать котам

14:22

Проговорился: Дмитрий Монатик случайно раскрыл, кто родится у известной певицыВидео

14:20

Рыбак с Киевщины поймал карпа-гиганта весом почти 31 кг: удивительные кадры

14:09

Область Украины с наибольшим количеством соседей: простой вопрос взорвал TikTok

14:03

Заморозки ударят в Украине: украинцам выдали важное предупреждение

13:58

Главный секрет Путина: какой на самом деле рост у российского диктатора

13:40

"Путин уже будет не нужен": названо главное условие переворота в КремлеВидео

13:39

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

13:35

"НАТО вряд ли отпетляет": Свитан назвал девять стран, которым угрожают атаки РФВидео

13:30

Почему собака гоняется за хвостом: специалист назвал три причины

13:04

Шоу Джимми Киммела теперь снова будет в эфире - детали

12:56

Еще не выкарабкалась: Кейт Миддлтон пришлось принять тяжелое решение

12:52

На грани катастрофы: The Telegraph о пике угрозы ядерной войны

Реклама
12:47

Почему 24 сентября нельзя занимать деньги: какой церковный праздник

12:32

Как не сделать кухню устаревшей: пять главных ошибок

12:22

Киевстар ТВ на Поляне ВДНХ: состоялся благотворительный показ культовой ленты "Грязные танцы"

12:02

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

12:00

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

11:56

Можно ли прикасаться к грибам в лесу и чем это грозит: мифы и реальностьВидео

11:47

Покушение на Трампа: пилота вертолета президента США пытались ослепить лазером

11:41

Победители Евровидения неожиданно обратились к украинцам: что они сообщилиВидео

11:36

Украина рискует медленно проиграть: немецкий историк озвучил два сценария войны

11:21

Максим Галкин оказался по уши в долгах - что произошло

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять