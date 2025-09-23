Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала Запорожье

Российские оккупанты ударили по Запорожью ударными беспилотниками типа Шахед.

РФ ударила по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: Иван Федоров

Что известно:

РФ атаковала Запорожье ударными дронами

В результате атаки поднялся пожар

В Запорожье много раненых, есть погибший

Российские оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками и ракетами. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Сначала Федоров предупреждал об угрозе ударов, после чего в городе прогремели три взрыва. Впоследствии прозвучали повторные удары. Всего было пять ударов по городу.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Стало известно, что в результате атаки были повреждены складские помещения и автомобили. По меньшей мере 12 человек пострадали. 43-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести. По меньшей мере один человек погиб.

"По состоянию на сейчас 12 человек обратились за помощью врачей", - отметил председатель ОВА.

Впоследствии в Сети разлетелось видео с моментом атаки на город. На кадрах видно, как российские реактивные дроны один за другим летят над городом и попадают в одну точку.

Смотрите видео с моментом попадания в Запорожье:

Россияне ударили по Запорожью / фото: скриншот

В Нацполиции отметили, что враг ударил по промышленной зоне в Запорожье.

"В результате ударов погиб мужчина, пятеро граждан ранены. На местах событий работают полицейские, сотрудники ГСЧС и соответствующие экстренные службы. Полицейские принимают заявления и сообщения пострадавших граждан о повреждении жилья и имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 сентября днем Россия подняла в небо стратегическую авиацию, способную наносить удары по Украине ракетами Х-101. Самолеты уже находятся в районах возможных пусков, информируют мониторинговые каналы.

Накануне, вечером 22 сентября, оккупанты совершили ракетную атаку по Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

В ночь на 23 сентября российская армия снова нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по территории Украины. Под обстрел попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и Запорожье. В целом враг использовал три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и 115 ударных беспилотников. В шести точках зафиксировано попадание.

Впоследствии стало известно, что Россия готовит новую массированную атаку по Украине. Россия может усилить удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины накануне отопительного сезона, указывают украинские чиновники.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

