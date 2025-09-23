Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала Запорожье

Что известно:
- РФ атаковала Запорожье ударными дронами
- В результате атаки поднялся пожар
- В Запорожье много раненых, есть погибший
Российские оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками и ракетами. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Сначала Федоров предупреждал об угрозе ударов, после чего в городе прогремели три взрыва. Впоследствии прозвучали повторные удары. Всего было пять ударов по городу.
Стало известно, что в результате атаки были повреждены складские помещения и автомобили. По меньшей мере 12 человек пострадали. 43-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести. По меньшей мере один человек погиб.
"По состоянию на сейчас 12 человек обратились за помощью врачей", - отметил председатель ОВА.
Впоследствии в Сети разлетелось видео с моментом атаки на город. На кадрах видно, как российские реактивные дроны один за другим летят над городом и попадают в одну точку.
Смотрите видео с моментом попадания в Запорожье:
В Нацполиции отметили, что враг ударил по промышленной зоне в Запорожье.
"В результате ударов погиб мужчина, пятеро граждан ранены. На местах событий работают полицейские, сотрудники ГСЧС и соответствующие экстренные службы. Полицейские принимают заявления и сообщения пострадавших граждан о повреждении жилья и имущества", - говорится в сообщении.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 сентября днем Россия подняла в небо стратегическую авиацию, способную наносить удары по Украине ракетами Х-101. Самолеты уже находятся в районах возможных пусков, информируют мониторинговые каналы.
Накануне, вечером 22 сентября, оккупанты совершили ракетную атаку по Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
В ночь на 23 сентября российская армия снова нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по территории Украины. Под обстрел попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и Запорожье. В целом враг использовал три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и 115 ударных беспилотников. В шести точках зафиксировано попадание.
Впоследствии стало известно, что Россия готовит новую массированную атаку по Украине. Россия может усилить удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины накануне отопительного сезона, указывают украинские чиновники.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
