Украинские войска могли поразить "шишек" Кремля во время атаки на Крым - ISW

Даяна Швец
23 сентября 2025, 11:17
Российские источники подтвердили гибель двух и ранения 15 человек в результате атаки.
Путин, руководство РФ, Кремль, взрыв
Атака ВСУ могла задеть высокопоставленных чиновников РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главные сообщения ISW:

  • Нанесен удар по высокопоставленным чиновникам РФ, которые находились на закрытой вечеринке в санатории
  • ГУР подтвердило уничтожение двух морских патрульных самолетов Бе-12 и вертолета Ми-8 на аэродроме

В ночь с 21 на 22 сентября украинские силы, вероятно, совершили атаку по высокопоставленным представителям России на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Министерство обороны России 22 сентября заявило, что украинские войска нанесли удар по курортной зоне в оккупированном Крыму, убив двух и ранив 15 человек. Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов 22 сентября заявил, что украинские войска нанесли удар по санаторию в оккупированном Форосе, Крым", - говорится в отчете.

видео дня

Эксперты ISW отмечают, что по данным ряда российских источников в момент атаки в санатории проходила закрытая вечеринка, на которой, предположительно, находились высокопоставленные чиновники РФ, среди них могли быть и военные.

Кроме того, подтверждено поражение авиабазы вблизи Качи. По данным Главного управления разведки Украины, там были уничтожены два патрульных самолета Бе-12 и вертолет Ми-8. Эту информацию подтверждают и снятые на месте кадры с геолокацией.

Украинские войска могли поразить 'шишек' Кремля во время атаки на Крым - ISW
Аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

Атаки на Крым и уничтожение ПВО РФ - мнение эксперта

Ни для кого не секрет, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины систематически наносят удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Андрея Рыженко, главные цели атак: командные пункты, системы ПВО, склады боеприпасов, ракетные системы и корабли.

Рыженко объясняет, что оккупированный Крым с 2014 года стал главной военной базой для российских сил, которые использовали его как плацдарм для агрессии против Украины. Поэтому, чтобы ослабить врага и снизить его боевой потенциал, Украина проводит операции по его "обескровливанию".

"Помним очень эффективное использование морских дронов. Это вторая половина 2023-го года до конца первого квартала 2024-го года. В то время у РФ не было фактически противодействия нашим морским дронам. В результате и они частично оставили пункт базирования Севастополь, перевели в Новороссийск свои большие корабли, которые до сих пор базируются там. Они убрали с моря все боевые корабли и суда обеспечения. На начало войны у них в море ежедневно было до 50 кораблей и судов. Но Крым остается военной базой России. Поэтому Украина использует воздушные и морские дроны для того, чтобы этот боевой потенциал врага снизить", - сказал эксперт в эфире "Украинского радио".

Эксперт также отметил значительные потери российских систем ПВО в Крыму, что подтверждает их серьезные проблемы в этой области. По его словам, Владимир Путин даже обратился к Турции с просьбой выкупить комплексы ПВО С-400, которые она приобрела у России в 2017 году. Это свидетельствует об острой потребности России в средствах противовоздушной обороны.

"То есть результат такой деятельности наших Сил безопасности и обороны, конечно, есть", - резюмировал эксперт.

Удар по Крыму 21 сентября - что известно

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 21 сентября, прогремели мощные взрывы. "Прилеты" были зафиксированы по пансионату "Терлецкого" и другим объектам. Местные источники и СМИ также сообщали о повреждении, в частности, санатория "Форос", который связывают с ФСБ, распространялась информация о погибших и раненых.

Стало известно, что это спецназовцы украинского подразделения "Призраки" осуществили успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Как результат, им удалось уничтожить два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это стало первым в истории случаем поражения таких самолетов.

Более того, как оказалось, российские "Чайки" сожгли не случайно. Эксперты Defense Express раскрыли, что стоит за атакой ГУР.

Больше новостей об ударах по целям РФ:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кремль ПВО беспилотник Владимир Путин аннексия Крыма новости Крыма возвращение Крыма деоккупация Крыма взрыв Институт изучения войны освобождение Крыма атака дронов
