Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

Столица России Москва под массированной атакой дронов, в разных районах прогремели взрывы, воздушное пространство над столицей РФ закрыто, указывает Собянин.

Москву атакуют дроны / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, УНИАН

Москву атакуют дроны, взрывы раздаются в разных районах города

В аэропортах столицы РФ ввели план "Ковер"

Столица страны-агрессора Москва находится под массированной атакой дронов. Взрывы прогремели в нескольких районах города. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что местные жители слышали не менее 10 взрывов в разных районах российской столицы. О взрывах сообщали в районах: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Чертаново, Кунцево, Новые Черемушки, Хорошевская.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО Министерства обороны отражают атаку беспилотников, а на местах работают все службы экстренного реагирования. По его словам, было якобы уничтожено семь аппаратов, пытавшихся атаковать столицу.

Впоследствии он сообщил, что экстренные службы работают на местах, и что повреждений в результате атаки по столице России якобы нет.

В то же время воздушное пространство над Москвой полностью закрыто, в столичных аэропортах введен режим "Ковер".

По данным российских СМИ, в аэропорту Шереметьево задерживается девять рейсов, во Внуково - шесть, в Домодедово - три.

Впоследствии мэр Москвы Собянин сообщил о якобы сбитии еще двух неизвестных дронов над столицей РФ.

Какие объекты в Москве могут стать целью атаки Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал массированные удары России по Украине и попадание по зданию Кабинета министров. Он подчеркнул, что Украине необходимо иметь на вооружении баллистические ракеты для адекватных ответных ударов по территории РФ. Жданов напомнил, что недавно Россия разбомбила рабочее место премьера Юлии Свириденко, третьего по политической иерархии лица в Украине.

"При этом Мишустин почему-то не ходит по руинам своего кабинета в Доме правительства РФ на набережной в Москве. А почему? Сколько ракет полетело в ответ на удары по Киеву? Ни одной! А должен быть зеркальный ответ, причем бить нужно по всему, начиная от мавзолея и заканчивая Домом правительства РФ", - считает собеседник.

Эксперт подчеркнул, что после варварских обстрелов украинских городов адекватные удары по объектам в Москве должны стать обязательными.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу нескольких нефтеперекачивающих станций на территории России. Операцию провели бойцы СБУ совместно с военнослужащими Сил специальных операций ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают удары по российским нефтеперерабатывающим объектам, однако в РФ пытаются скрыть подробности этих атак. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, за последнее время было поражено более 20 объектов, что повлекло серьезные проблемы с поставками топлива.

Также в ночь на 16 сентября подразделения ССО ВСУ вместе с другими силами обороны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. По данным Генштаба ВСУ, в районе объекта произошли взрывы и пожар, а точные результаты поражения ещё уточняются.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

