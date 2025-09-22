Под ударом одновременно три крупных города: Россия атакует Украину баллистикой и дронами

Российские оккупанты вечером, 22 сентября нанесли ракетный удар по Одессе. Об ударе по городу сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов и мониторинговые каналы.
Удар по Одессе - детали
Труханов предупреждал об угрозе баллистики для города Одессы после чего в городе был слышен взрыв.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы!", - сообщал он.видео дня
До этого Воздушные Силы ВСУ сообщали о возможном использовании баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.
Взрыв в Николаеве - детали
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе.
"В Николаеве был слышен взрыв в 21:04. Выясняем выясняем. Информацию предоставлю позже. Напоминаю, что воздушная тревога продолжается!", - подчеркнул он.
Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил о "приходе" мопеда в Корабельном районе
"Информации о каких-либо последствиях пока нет", - говорится в сообщении.
Взрывы в Сумах - детали
Также звуки взрывов были слышны в Сумах. Об этом сообщает "Суспільне". До этого, Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов" на Сумщине в направлении на Полтавщину.
Новость дополняется...
