"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

Руслан Иваненко
22 сентября 2025, 21:31
Сикорский призывает РФ понять, что имперская эпоха закончилась, и новых конфликтов Альянс не допустит.
Сикорский, Путин
Сикорский предупреждает Россию, что НАТО не позволит нарушать / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/radeksikorski, kremlin.ru

Кратко:

  • Российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии
  • Дроны РФ атаковали Польшу 10 сентября
  • Инциденты произошли через неделю после предыдущих провокаций

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО не допустят попыток России запугать их, и предупредил страну-агрессора о последствиях дальнейших провокаций. Об этом сообщает Polsat News.

Сикорский выступил 22 сентября на экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном Эстонией из-за вторжения российских истребителей МиГ-31 в ее воздушное пространство. Министр подчеркнул, что это нарушение произошло всего через неделю после атаки российских дронов на Польшу.

По его словам, такие действия "вызывают подозрение, поскольку они являются эскалацией гибридной войны, которую Россия ведет против Запада уже много лет". Сикорский напомнил об убийствах политиков, журналистов и правозащитников, кибератаках, поджогах в разных европейских странах и нападениях на украинские посольства.

"Совет Безопасности ООН имеет ответственность четко дать понять, что такие провокации мы не будем терпеть... Я говорю российским представителям: мы знаем, что вы не заботитесь о международном праве и не способны жить в мире со своими соседями", - заявил он.

Предупреждение об имперских амбициях России

Сикорский также подчеркнул: "И это не закончится, пока вы не поймете, что имперская эпоха закончилась, и ваша империя не будет восстановлена. Ваша трехдневная "специальная военная операция" даже за 10 лет не смогла покорить Донбасс... Не начинайте еще одну войну".

Министр иностранных дел Польши обратился к России с последним предупреждением: "Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не будем запуганы. Если другая ракета или другой объект попадет в наше пространство, намеренно или случайно, если его сбили, а обломки упали на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили".

Экспертная оценка атаки дронов на Польшу

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду отметил, что ночная атака российских дронов на Польшу 10 сентября существенно отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли могла быть случайной. Он пояснил, что единичные случаи еще можно было бы списать на технические проблемы или влияние средств РЭБ, однако массированная операция выглядит сознательно спланированной.

По словам эксперта, главная цель России - демонстрация того, что она фактически ведет войну с НАТО, а стратегическая задача Кремля - ослабить или расколоть Альянс.

"Прямое столкновение не оставляет России никаких шансов: оно либо завершится ее поражением, либо повлечет ядерную катастрофу. Поэтому все подобные действия - лишь часть более широкой тактики", - пояснил Мельник.

Он добавил, что примерами такой тактики являются вмешательство в GPS, инциденты в британских водах, подводные диверсии и другие провокации, которые входят в концепцию так называемой войны ниже порога ("below the threshold of war").

Налет дронов РФ на Польшу - новости по теме

Ранее СМИ писали, что российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте.

Главред писал, что после атаки на Польшу "Мадьяр" предупредил поляков, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

Накануне аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака на Польшу стала частью широкой компании России против европейских стран.

Polsat News

Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.

НАТО Совбез ООН Сикорский
