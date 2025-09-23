Укр
РФ ударила баллистикой по городу на Одесчине, есть жертвы: все подробности атаки

Анна Ярославская
23 сентября 2025, 09:50
В целом, под удар прошлой ночью попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и Запорожье.
Атака на Одесскую область
В результате атаки на Одесскую область вспыхнули пожары / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Под удар РФ попали несколько областей Украины
  • Силы ПВО сбили/подавили 103 вражеских БпЛА
  • Искандеры сбить не удалось

В ночь на 23 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и город Запорожье.

Всего оккупанты применили три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 115 ударных БпЛА. На шести локациях зафиксированы "прилеты".

Атака на Одесскую область

Армия РФ в очередной раз нанесла удар по Одесской области. Известно о жертве и пострадавших.

По данным ГосЧС, во время российской атаки погибла одна женщина, еще три человека пострадали.

В результате атаки возник пожар в пяти торговых киосках - пожарные оперативно ликвидировали его. Повреждены здания гостиницы, "Укрпочты", "Укртелекома", дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей.

Отметим, что вечером 22 сентября в Одессе и области была объявлена тревога - сначала из-за угрозы "Шахедов", а затем из-за угрозы баллистики. Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе.

В 8:50 глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ВС РФ ударили по городу Татарбунары Белгород-Днестровского района баллистическими ракетами. Согласно данным ОВА, ВС РФ целенаправленно атаковали объект инфраструктуры: какой именно, не указано.

Согласно данным мониторинговых каналов, западным районам Одесской области могли угрожать минимум две скоростные цели — речь шла о возможных баллистических ракетах, позже — о "Шахедах".

В результате попадания по Татарбунарам загорелись киоски в центре, погибла женщина, а еще три человека получили ранения.

Татарбунары - город, расположенный на берегу озера Сасык на пересечении трех трасс — М15, Т1627 и Т1610. Расстояние до оккупированного Крыма — около 200 км.

  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odeskaODA
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odeskaODA
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odeskaODA
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odeskaODA
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odeskaODA
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odeskaODA
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odeskaODA
  Атака на Одесскую область 23 сентября 2025
    Атака на Одесскую область 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odeskaODA

Атака на Днепропетровщину

В ночь на 23 сентября российские оккупанты атаковали Днепропетровщину.

Под ударами оказались общины Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов, сообщили в ГосЧС.

В Криворожском районе в результате артобстрела загорелся жилой дом.

В Никопольском районе спасатели ликвидировали пожар в доме.

По Синельниковскому району враг ударил беспилотниками — горели частный дом, хозяйственная постройка и здания на территории фермерского хозяйства.

На местах работали подразделения ГосЧС. Все пожары ликвидированы.

  Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/dnipropetrovskaODA
  Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/dnipropetrovskaODA
  Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/dnipropetrovskaODA
  Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/dnipropetrovskaODA
  Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/dnipropetrovskaODA
  Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что по Никопольскому применял FPV-дроны и тяжелую артиллерию. Под удар попал райцентр, Марганецкая и Покровская общины. Пострадал 19-летний молодой человек. Он получает необходимую помощь. Загорелся частный дом. Всего пострадали три дома местных жителей.

По Кривому Рогу российские войска ударили БпЛА. Повреждено предприятие. По Зеленодольской громаде района совершили артобстрел. Возник пожар в доме.

На Синельниковщине в результате атаки беспилотниками возникли пожары. Горели частный дом и хозяйственная постройка, а еще фермерское хозяйство.

По словам Лысака, защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 10 беспилотников.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Запорожье - новые подробности

В ГосЧС сообщили, что в Запорожье завершены аварийно-спасательные работы после массированного авиаудара.

В результате вражеской атаки погиб 49-летний мужчина. Спасатели деблокировали его тело из-под завалов дома.

Вражеская авиабомба разрушила частный одноэтажный жилой дом, повредила соседние здания и повлекла за собой пожар. Чрезвычайники ликвидировали возгорание дома и хозяйственной постройки на общей площади 130 кв.м.

Пиротехническое подразделение обследовало территорию попадания на наличие взрывоопасных предметов.

На месте происшествия работали все экстренные службы. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Как писал Главред, вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье.

В ночь на 23 сентября оккупационная армия России нанесла шесть ударов ФАБами по городу. Попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Разрушен жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар. Погиб мужчина.

  Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Кировоградскую область

Также в ночь на 23 сентября российские ударные беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области. На месте "прилета" вспыхнул пожар.

Информация о пострадавших не поступала.

Поезда УЗ едут с задержкой.

  РФ ударила дронами по Кировоградщине
    РФ ударила дронами по Кировоградщине Фото: ГосЧС, t.me/kirovogradskaODA
  РФ ударила дронами по Кировоградщине
    РФ ударила дронами по Кировоградщине Фото: ГосЧС, t.me/kirovogradskaODA
  РФ ударила дронами по Кировоградщине
    РФ ударила дронами по Кировоградщине Фото: ГосЧС, t.me/kirovogradskaODA
  РФ ударила дронами по Кировоградщине
    РФ ударила дронами по Кировоградщине Фото: ГосЧС, t.me/kirovogradskaODA
  РФ ударила дронами по Кировоградщине
    РФ ударила дронами по Кировоградщине Фото: ГосЧС, t.me/kirovogradskaODA
  РФ ударила дронами по Кировоградщине
    РФ ударила дронами по Кировоградщине Фото: ГосЧС, t.me/kirovogradskaODA

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 23 сентября (с 21:00 22 сентября) российская армия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Около 60 из них – "шахеды", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 вторника, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на восьми локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

РФ строит "империю дронов": мнение аналитиков

Как пишет американская газета The New York Times, сейчас страна-агрессор РФ производит около 30 тысяч Шахедов в год, а к 2026 году показатель может удвоиться.

Москва буквально мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи по производству беспилотников".

"Прежде всего, беспилотники сеют ужас, перенося войну в далекие от линии фронта города ночью. Это практически лишает украинцев возможности спать во время масштабных атак. Цель — деморализовать людей и подорвать их волю к борьбе", — объяснил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

