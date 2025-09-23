Дроны РФ атаковали инфраструктуру Кировоградщины: поезда УЗ едут с задержками

На месте происшествия работают все экстренные службы. Сейчас пожар локализован.

РФ ударила по Кировоградщине / Коллаж: Главред, фото: УЗ, ГосЧС

Кратко:

Дроны атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области

О пострадавших не сообщается

Возникли задержки поездов Укрзализныци

В ночь на 23 сентября российские ударные беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области. На месте "прилета" вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что в результате атаки БпЛА возник пожар на объекте инфраструктуры в одном из районов области.

В ГосЧС сообщили, что от областного управления в области привлечены 28 спасателей и 6 единиц техники.

"Ночью враг снова совершил дроновую атаку по объекту инфраструктуры нашей области. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар локализовали спасатели ГосЧС. На месте также работают все соответствующие службы", - сообщили в ведомстве.

Поезда УЗ едут с задержкой

Тем временем пресс-служба Укрзализныци сообщила, что в результате обстрелов и повреждений ряд поездов едут с задержками.

"Вследствие вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками", - информирует УЗ.

Задержки касаются таких рейсов:

№54 Одесса - Днепр;

№254 Одесса - Кривой Рог;

№51 Одесса - Запорожье;

№128 Львов - Запорожье;

№92 Одесса - Краматорск.

Стоит отметит, что непонятно, сообщают ли УЗ и Райкович об одном и том же объекте, или же о разных.

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье.

В ночь на 23 сентября оккупационная армия России нанесла шесть ударов ФАБами по городу. Попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Разрушен жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар. Погиб мужчина.

Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.

Зачем РФ бьет по украинским городам: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев объяснил в эфире Украинского Радио, что Россия продолжает применять тактику ракетно-дронных атак с целью поразить именно гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины.

Особенно актуально это для врага накануне зимы, ведь кремлевский диктатор Владимир Путин стремится силой оружия заставлять Украину принять "условия капитуляции" и готов даже оставить мирное население без тепла и света.

Другие новости:

