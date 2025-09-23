Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожары

Анна Ярославская
23 сентября 2025, 06:43обновлено 23 сентября, 07:23
412
Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье.
Удар по Запорожью 23 сентября
РФ нанесла удар по Запорожью 23 сентября / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Кратко:

  • Россияне ночью авиабомбами ударили по Запорожью
  • Под удар попали жилые дома и гражданская инфраструктура
  • Погиб мужчина

В ночь на 23 сентября оккупационной армия России нанесла массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Погиб мужчина.

Как сообщили в ГосЧС, попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Разрушен жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар.

видео дня

Спасатели ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек.

"Число пострадавших уточняется. На месте обстрела работают все экстренные службы города", - отметили в ГосЧС.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также сообщил, что враг нанес массированный авиаудар по Запорожью.

"Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей. Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье", - написал Федоров в Telegram.

"Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами", - заявил глава Запорожской ОВА.

ФАБ-3000, инфографика
ФАБ-3000 / Инфографика: Главред

По его словам, оккупанты попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.

Утром во вторник Федоров уточнил, что погиб мужчина – его тело спасатели достать из-под завалов.

  • Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 23 сентября 2025
    Удар по Запорожью 23 сентября 2025 Фото: ГосЧС, t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.

С вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщали о пусках крылатых ракет на Запорожскую область. В городе пострадали автомобили, выбиты окна и повреждены фасады, а в одном из районов возникло возгорание.

Позже стало известно, что россияне били КАБами, баллистикой и из РСЗО. По Запорожью было нанесено минимум 10 ударов. Известно о 13 раненых, среди них двое детей 4 и 17 лет. Они находятся под наблюдением медиков. Один человек – 41-летний мужчина – погиб.

В августе российские оккупанты атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха в Запорожском районе. Ранения получили 12 человек, среди них – четверо детей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Эрдоган сообщил "плохую новость" о завершении войны в Украине

Эрдоган сообщил "плохую новость" о завершении войны в Украине

07:22Война
Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожары

Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожары

06:43Война
Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБами

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБами

01:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Последние новости

07:22

Эрдоган сообщил "плохую новость" о завершении войны в Украине

07:10

Где змея на картинке: надо иметь внимательность Шерлока Холмса, чтобы ответить

06:43

Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожарыФото

06:16

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

06:11

Как магнитом: четыре знака зодиака, которые всегда привлекают удачу

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
06:10

Почему разговоры о ядерке очень важны для Украины?мнение

05:48

"Немножко с разбитым сердцем": солистка KAZKA сделала признание о личной жизни

05:21

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 векаВидео

05:00

Любовь польется рекой: четырех знаков зодиака накроют чувства 23 сентября

Реклама
04:35

Почему нельзя говорить "накладений платіж": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:04

Как приготовить свеклу за 12 минут: секрет значительной экономии времени

03:30

Обвал российского рубля: появился катастрофический прогнозВидео

02:33

Когда полиция может остановить авто без нарушения ПДД - неочевидные причины

02:00

Совсем не узнать: появились уникальные снимки Софии Ротару

01:29

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБамиВидео

00:42

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

00:12

Как проверить амортизаторы авто за минуту: инженер раскрыл простой гаражный тест

00:02

"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события годаВидео

22 сентября, понедельник
23:30

Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встречВидео

22:57

"Ленивый" способ: как превратить листья в "черное золото" всего за одну осеньВидео

Реклама
21:31

"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

21:21

Под ударом одновременно три крупных города: РФ атакует Украину баллистикой и дронами

21:17

В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

21:08

Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

21:02

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

20:54

Предки были иностранцами: в каких фамилиях спрятано американское происхождение

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

19:18

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавровВидео

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

Реклама
18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять