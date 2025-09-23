Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожары

Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье.

https://glavred.info/war/armiya-rf-sbrosila-na-zaporozhe-shest-aviabomb-pogib-muzhchina-v-gorode-pozhary-10700456.html Ссылка скопирована

РФ нанесла удар по Запорожью 23 сентября / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Кратко:

Россияне ночью авиабомбами ударили по Запорожью

Под удар попали жилые дома и гражданская инфраструктура

Погиб мужчина

В ночь на 23 сентября оккупационной армия России нанесла массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Погиб мужчина.

Как сообщили в ГосЧС, попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Разрушен жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар.

видео дня

Спасатели ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек.

"Число пострадавших уточняется. На месте обстрела работают все экстренные службы города", - отметили в ГосЧС.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также сообщил, что враг нанес массированный авиаудар по Запорожью.

"Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей. Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье", - написал Федоров в Telegram.

"Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами", - заявил глава Запорожской ОВА.

ФАБ-3000 / Инфографика: Главред

По его словам, оккупанты попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.

Утром во вторник Федоров уточнил, что погиб мужчина – его тело спасатели достать из-под завалов.

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.

С вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщали о пусках крылатых ракет на Запорожскую область. В городе пострадали автомобили, выбиты окна и повреждены фасады, а в одном из районов возникло возгорание.

Позже стало известно, что россияне били КАБами, баллистикой и из РСЗО. По Запорожью было нанесено минимум 10 ударов. Известно о 13 раненых, среди них двое детей 4 и 17 лет. Они находятся под наблюдением медиков. Один человек – 41-летний мужчина – погиб.

В августе российские оккупанты атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха в Запорожском районе. Ранения получили 12 человек, среди них – четверо детей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред