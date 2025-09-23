Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожары

Кратко:
- Россияне ночью авиабомбами ударили по Запорожью
- Под удар попали жилые дома и гражданская инфраструктура
- Погиб мужчина
В ночь на 23 сентября оккупационной армия России нанесла массированный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Погиб мужчина.
Как сообщили в ГосЧС, попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Разрушен жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар.
Спасатели ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек.
"Число пострадавших уточняется. На месте обстрела работают все экстренные службы города", - отметили в ГосЧС.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также сообщил, что враг нанес массированный авиаудар по Запорожью.
"Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей. Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье", - написал Федоров в Telegram.
"Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами", - заявил глава Запорожской ОВА.
По его словам, оккупанты попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.
Утром во вторник Федоров уточнил, что погиб мужчина – его тело спасатели достать из-под завалов.
Атаки РФ на Запорожье - последние новости
Как писал Главред, со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.
С вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщали о пусках крылатых ракет на Запорожскую область. В городе пострадали автомобили, выбиты окна и повреждены фасады, а в одном из районов возникло возгорание.
Позже стало известно, что россияне били КАБами, баллистикой и из РСЗО. По Запорожью было нанесено минимум 10 ударов. Известно о 13 раненых, среди них двое детей 4 и 17 лет. Они находятся под наблюдением медиков. Один человек – 41-летний мужчина – погиб.
В августе российские оккупанты атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха в Запорожском районе. Ранения получили 12 человек, среди них – четверо детей.
Другие новости:
- Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы
- Под ударом одновременно три крупных города: РФ атакует Украину баллистикой и дронами
- РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред