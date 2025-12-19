Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поезда

Мария Николишин
19 декабря 2025, 09:27
424
Известно, что в результате российской атаки пострадал один человек.
Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поезда
Удар по Одесской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

  • Россия ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области
  • Люди остались без энерго-, водо- и теплоснабжения
  • Из-за удара по железной дороге многие поезда отменили

В ночь на 19 декабря страна-агрессор Россия атаковала Одессу. Из-за этого жители одного из крупнейших жилых массивов остались без электро-, водо- и теплоснабжения. Кроме того, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Известно, что из-за очередной массированной атаки в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

видео дня

"Ударная волна повредила остекление в жилой пятиэтажке. Пострадал один человек. В результате вражеских ударов жители одного из крупнейших жилых массивов Одессы остались без энерго-, водо- и теплоснабжения", - отметил он.

Кипер подчеркнул, что сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, воды и отопления.

В ГСЧС добавили, что Россия снова била по энергетической инфраструктуре Одесской области.

"Возник пожар, который спасатели ликвидировали несмотря на длительные воздушные тревоги. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры и выбиты стекла в пятиэтажке", - говорится в сообщении.

  • Удар по Одесской области 19 декабря
    Удар по Одесской области 19 декабря фото: ГСЧС
  • Удар по Одесской области 19 декабря
    Удар по Одесской области 19 декабря фото: ГСЧС
  • Удар по Одесской области 19 декабря
    Удар по Одесской области 19 декабря фото: ГСЧС
  • Удар по Одесской области 19 декабря
    Удар по Одесской области 19 декабря фото: ГСЧС
  • Удар по Одесской области 19 декабря
    Удар по Одесской области 19 декабря фото: ГСЧС

Отмена поездов

В Укрзализныце рассказали, что этой ночью враг в очередной раз обстрелял Одесскую область и в том числе железнодорожную инфраструктуру. Для преодоления последствий введены изменения для пригородных поездов на 19 - 22 декабря.

Так, 19 и 20 декабря временно не будут курсировать:

  • №6208 Одесса-Главная (06:05) - Раздельная 1 (07:45);
  • №6207 Раздельная 1 (09:09) - Одесса-Главная (10:49).

19, 20 и 21 декабря не будут курсировать:

  • №6254 Одесса-Главная (10:50) - Подольск (14:42);
  • №6274 Подольск (14:44) - Помошная (19:30).

20, 21 и 22 декабря не будут курсировать:

  • №6273 Помошная (06:20) - Подольск (11:27);
  • №6257 Подольск (11:29) - Одесса-Главная (15:24).

Пассажирам советуют не волноваться из-за отмены поездов. В Укрзализныце назвали альтернативные поезда, которые курсируют по этим направлениям.

Альтернативные рейсы:

  • №6252 Одесса-Главная (08:30) - Раздельная 1 (10:05) - Вапнярка;
  • №6255 Вапнярка - Раздельная 1 (12:21) - Одесса-Главная (14:02);
  • №6202 Одесса-Главная (16:10) - Раздельная 1 (17:50);
  • №6272 Подольск (06:58) - Помошная (11:37);
  • №6275 Помошная (13:20) - Подольск (18:11);
  • №6259 Вапнярка - Подольск (14:44) - Одесса-Главная (18:34).

Возможен ли массированный ракетный удар на Новый год

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что у России есть возможности и ресурсы для нанесения ударов по Украине.

Он подчеркнул, что лучше не терять бдительность даже на новогодние праздники и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Например, Путин использовал как повод для обстрела День Вооруженных сил Украины. Поэтому для обстрела Россия может использовать любую дату, ее ничто в этом не остановит", - сказал военный эксперт.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. На локациях в Николаевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях зафиксированы пожары, разрушения, а также есть пострадавшие в результате российской атаки.

Военный аналитик Олег Жданов заявил, что российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине. По его словам, сейчас Москва делает ставку на точечную концентрацию сил.

Денис "Пудж", боец ПВО Отдельной президентской бригады, стрелок-зенитчик зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона сказал, что армия страны-агрессора России обычно атакует Киев "Шахедами" и крылатыми ракетами, пытаясь нанести максимальные разрушения и создать угрозу для гражданского населения.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГСЧС Укрзализныця Одесская область движение поездов новости Украины новости Одессы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

09:43Мир
Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поезда

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поезда

09:27Украина
Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Быкам - покой, Петухам - приключения

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Быкам - покой, Петухам - приключения

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Последние новости

10:11

Можно ли покупать одежду до рождения ребенка: священник расставил точки над "і"

09:59

Враг имеет успех в двух областях: в DeepState рассказали, где ситуация наиболее напряженная

09:43

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

09:27

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поездаФото

09:00

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийФото

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
08:58

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

08:32

В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать "горячими"Видео

08:10

Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 годумнение

07:45

Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

Реклама
07:02

Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

06:12

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

06:10

У оккупантов новая тактика: что задумал Путинмнение

04:30

Судьба подарит настоящее рождественское чудо: двум знакам зодиака повезет 25 декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

03:46

Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

03:03

Дезодорант или антиперспирант: что останавливает запах и пот и какая между ними разницаВидео

02:50

Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

02:23

Как почистить сваренные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

01:55

"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

00:18

Топ-8 для "Шахтера" и прощальный аккорд киевлян: итоги матчей украинских команд

Реклама
00:01

"Фантастических условий не будет": Арахамия резко оценил шансы мирного соглашения с РФ

18 декабря, четверг
23:52

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

23:08

Маму убили на глазах у детей: "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей

22:40

Полдня в темноте: ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабряФото

21:58

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл деталиВидео

21:47

7 идей новогоднего маникюра 2026, которые поразят всех

21:44

"Россия меняет мнение": Трамп выступил с предупреждением для УкраиныВидео

21:21

Как понять, что кот счастлив - названы десять неочевидных признаковВидео

20:44

Союзники собираются разместить войска в Украине: Bloomberg раскрыла планы

20:40

Как изменится курс валют перед праздниками: на рынке назревает неожиданный поворот

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 19 декабряФото

20:19

Мирный план Трампа не прекратит войну - какую ловушку готовят для Украины

20:15

Водителей призвали поставить тарелку с водой на пассажирском сиденье - для чего

19:51

Вводятся новые графики на 19 декабря: что будет со светом в пятницу

19:30

Почему в отелях нет 13 этажа: объяснение удивит многих

19:27

"Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси: за сколько ракета долетит до Украины

19:11

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

19:10

Трамп и его транзакционный подход во всей красемнение

19:06

Ракеты не удалось запустить - в ГУР назвали особенность последних массированных атак РФ

18:56

Одно действие, которое защитит сад: что стоит сделать перед морозамиВидео

Реклама
18:40

Как быстро избавиться от липких следов от скотча: действенные способы за копейки

18:34

На одной улице продают сразу 11 домов по цене одного: в чем причина

18:20

Мощный взрыв прямо на мосту, есть погибшая, ранены дети: россияне атаковали Одесскую областьВидео

17:52

Зеленский лишил стипендий именитых чемпионов-предателей: кто попал под удар

17:43

"Украинка" рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называетсяВидео

17:42

До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

17:41

В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

17:17

Обязательно ли освящать дом или квартиру: священник удивил ответом

16:58

"Переломный момент": в ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов России

16:44

Весь экипаж погиб: разбился украинский Ми-24

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять