Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поезда

Известно, что в результате российской атаки пострадал один человек.

Удар по Одесской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

Россия ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области

Люди остались без энерго-, водо- и теплоснабжения

Из-за удара по железной дороге многие поезда отменили

В ночь на 19 декабря страна-агрессор Россия атаковала Одессу. Из-за этого жители одного из крупнейших жилых массивов остались без электро-, водо- и теплоснабжения. Кроме того, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Известно, что из-за очередной массированной атаки в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

"Ударная волна повредила остекление в жилой пятиэтажке. Пострадал один человек. В результате вражеских ударов жители одного из крупнейших жилых массивов Одессы остались без энерго-, водо- и теплоснабжения", - отметил он.

Кипер подчеркнул, что сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, воды и отопления.

В ГСЧС добавили, что Россия снова била по энергетической инфраструктуре Одесской области.

"Возник пожар, который спасатели ликвидировали несмотря на длительные воздушные тревоги. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры и выбиты стекла в пятиэтажке", - говорится в сообщении.

Отмена поездов

В Укрзализныце рассказали, что этой ночью враг в очередной раз обстрелял Одесскую область и в том числе железнодорожную инфраструктуру. Для преодоления последствий введены изменения для пригородных поездов на 19 - 22 декабря.

Так, 19 и 20 декабря временно не будут курсировать:

№6208 Одесса-Главная (06:05) - Раздельная 1 (07:45);

№6207 Раздельная 1 (09:09) - Одесса-Главная (10:49).

19, 20 и 21 декабря не будут курсировать:

№6254 Одесса-Главная (10:50) - Подольск (14:42);

№6274 Подольск (14:44) - Помошная (19:30).

20, 21 и 22 декабря не будут курсировать:

№6273 Помошная (06:20) - Подольск (11:27);

№6257 Подольск (11:29) - Одесса-Главная (15:24).

Пассажирам советуют не волноваться из-за отмены поездов. В Укрзализныце назвали альтернативные поезда, которые курсируют по этим направлениям.

Альтернативные рейсы:

№6252 Одесса-Главная (08:30) - Раздельная 1 (10:05) - Вапнярка;

№6255 Вапнярка - Раздельная 1 (12:21) - Одесса-Главная (14:02);

№6202 Одесса-Главная (16:10) - Раздельная 1 (17:50);

№6272 Подольск (06:58) - Помошная (11:37);

№6275 Помошная (13:20) - Подольск (18:11);

№6259 Вапнярка - Подольск (14:44) - Одесса-Главная (18:34).

Возможен ли массированный ракетный удар на Новый год

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что у России есть возможности и ресурсы для нанесения ударов по Украине.

Он подчеркнул, что лучше не терять бдительность даже на новогодние праздники и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Например, Путин использовал как повод для обстрела День Вооруженных сил Украины. Поэтому для обстрела Россия может использовать любую дату, ее ничто в этом не остановит", - сказал военный эксперт.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. На локациях в Николаевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях зафиксированы пожары, разрушения, а также есть пострадавшие в результате российской атаки.

Военный аналитик Олег Жданов заявил, что российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине. По его словам, сейчас Москва делает ставку на точечную концентрацию сил.

Денис "Пудж", боец ПВО Отдельной президентской бригады, стрелок-зенитчик зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона сказал, что армия страны-агрессора России обычно атакует Киев "Шахедами" и крылатыми ракетами, пытаясь нанести максимальные разрушения и создать угрозу для гражданского населения.

