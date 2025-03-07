Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюм

Президент США во время брифинга в Белом доме обменялся шутками с журналистом RSBN Брайаном Гленном.

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Трамп обменялся комплиментами с журналистом, который упрекнул Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

Трамп похвалил журналиста, который критиковал Зеленского

Гленн сделал комплимент галстуку Трампа, на что тот ответил взаимностью

Трамп верит, что Путин якобы хочет закончить войну и будет "щедрее, чем должен был бы быть"

Президент США Дональд Трамп похвалил одиозного журналиста издания RSBN Брайана Гленна, который ранее задал провокационный вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, где его костюм. Трамп обменялся шутками с журналистом в пятницу, 7 марта, во время брифинга в Белом доме.

Президент обратился к Гленну и попросил задать вопрос.

видео дня

"Брайан? Он хороший человек. Не к Зеленскому. Но к Трампу он был добрый", - с улыбкой сказал Трамп.

Гленн, в ответ, сделал комплимент галстуку Трампа, на что Трамп ответил:

"Спасибо, и мне твой".

После обмена любезностями журналист все же задал вопрос относительно Украины: "Почему европейские страны не предлагают мирное соглашение? Похоже, только вы готовы к переговорам о мире".

Трамп назвал это "хорошим вопросом" и воспользовался случаем, чтобы в очередной раз заявить о своей способности остановить войну.

"Хороший вопрос. Хоть когда-то на вопрос можно ответить. Они (страны ЕС - Главред) не знают, как закончить войну. А я знаю, как ее закончить. Я всегда имел хорошие отношения с Путиным, и я думаю, он хочет закончить войну и будет щедрее, чем должен был бы быть", - заявил президент США.

Смотрите видео, где Трамп обменялся комплиментами с Гленом:

Трамп похвалил журналиста / Фото: скриншот

Вопрос о костюме Зеленского - что известно

Напомним, во время визита в Вашингтон 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом. Встреча прошла в напряженной атмосфере, а Зеленский покинул Белый дом раньше, чем планировалось.

Одной из причин, которая якобы разозлила Трампа - отсутствие костюма у Зеленского. Также 3 марта Трамп заявил, что президенту Украины стоит больше ценить поддержку США.

Ситуация вызвала общественный резонанс. На церемонии "Оскар" Адам Сэндлер в шутку ответил на критику своего стиля, что можно трактовать как намек на замечание Трампа. А украинский танцор Дмитрий Дикусар отреагировал ироничным фото в военной форме с прилагающимся галстуком, подписав: "Они думают, что у нас костюмов нет".

Как сообщал Главред, журналист ультраправой сети Real America's Voice Брайан Гленн, который в Белом доме спросил Владимира Зеленского, почему тот не носит костюм, заявил о многочисленных угрозах в свой адрес. В интервью BBC он рассказал, что получил тысячи комментариев, телефонные звонки и даже угрозы смертью.

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Кто такой Брайан Гленн? Брайан Гленн - американский журналист, сторонник движения MAGA и главный корреспондент Белого дома в шоу Real America's Voice. Гленн является одним из самых любимых журналистов Трампа и, вероятно, провел с ним больше всего личных интервью за последний год. С 2022 года Гленн состоит в отношениях с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известной своими ультраправыми взглядами и критикой помощи Украине. Грин неоднократно обвиняла Киев в "войне против христиан" и оправдывала вторжение России, заявляя, что Украина сама спровоцировала Путина.

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