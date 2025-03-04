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"Собираются найти меня": Гленн жалуется на тысячи угроз после вопроса Зеленскому

Руслана Заклинская
4 марта 2025, 23:56
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Гленн является активным сторонником движения MAGA и имеет связи с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая критикует поддержку Украины.
'Собираются найти меня': Гленн жалуется на тысячи угроз после вопроса Зеленскому
Журналист, который спросил Зеленского о костюме, пожаловался на угрозы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

  • Брайан Глен пожаловался на угрозы после вопроса, почему президент Украины не носит костюм
  • Он якобы получил тысячи комментариев в соцсетях и телефонных звонков с угрозами

Журналист ультраправой сети Real America's Voice Брайан Гленн, который недавно спросил у президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, почему тот не носит костюм, сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес. В интервью BBC он поделился, что получил тысячи комментариев в соцсетях, угрозы и телефонные звонки.

"Тысячи, десятки тысяч комментариев в социальных сетях, угрозы смертью, телефонные звонки - я не знаю, где они взяли мой номер", - сказал Гленн.

видео дня

Гленн отметил, что люди якобы неправильно поняли его намерение, которое заключалось в том, чтобы проверить, понимает ли президент Украины "уровень уважения", который должен быть у людей, посещающих Овальный кабинет. Он также заявил, что у него дома полицейское подразделение, якобы потому что люди говорят, что "собираются найти его и причинить вред".

"Многие скажут, а почему Илон Маск не носит костюм? Почему он в кепке? Почему он приводит ребенка в Овальный кабинет? Ну, Маск отвечает за экономию миллиардов долларов налогоплательщиков... Зеленскому дали, говорят, около 300 млрд наличными и военным оборудованием. Поэтому я считаю, это стоит того, чтобы он проявил немного уважения", - оправдался таким образом Гленн.

Отметим, что Гленн является активным сторонником MAGA (Make America Great Again) - движение сторонников Дональда Трампа. Также он имеет тесные отношения с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая неоднократно критиковала американскую поддержку Украины.

Смотрите видео, в котором журналист рассказывает об угрозах:

'Собираются найти меня': Гленн жалуется на тысячи угроз после вопроса Зеленскому
Брайан Гленн заявил об угрозах / Фото: скриншот

Ссора между Зеленским и Трампом в Белом доме - новости по теме

Как сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом. Однако встреча между лидерами прошла в напряженной атмосфере и по ее результатам Зеленский покинул Белый дом раньше, чем планировалось.

Одним из факторов, который якобы разозлил Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским, стало то, что президент Украины прибыл на встречу не в костюме. Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил 3 марта, что Зеленскому стоит больше ценить поддержку США.

Кроме этого, на церемонии "Оскар" 2025 года Адам Сэндлер пошутил по поводу своей непритязательной одежды после того, как ведущий Конан О'Брайен подметил, что он выглядит как "парень, который играет в видеопокер в 2 часа ночи". Сэндлер ответил, что ему все равно, что он носит, поскольку он "хороший человек". Это можно трактовать как тонкую критику в адрес Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые ранее критиковали Владимира Зеленского за его одежду в Белом доме.

Украинский танцор Дмитрий Дикусар, который с начала войны на фронте как доброволец, отреагировал на инцидент с Владимиром Зеленским, когда его упрекали в отсутствии костюма во время визита в Белый дом. В Instagram он опубликовал фото в военной форме с иронично добавленными галстуком и воротничком, подписав его: "Они думают, что у нас костюмов нет".

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Что известно о BBC?

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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