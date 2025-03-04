Голливудский актер Адам Сэндлер на Оскаре и в спортивном костюме потроллил Трампа

На церемонии вручения премии "Оскар" 2025 года Сэндлер прервал вступительный монолог Конана О’Брайена.

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Адам Сэндлер потроллил Трампа / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Кратко:

Адам Сэндлер появился в худи на церемонии Оскар 2025

Кого потроллил актер

Голливудские звезды могут тратить дни, а иногда и месяцы, готовя свои наряды для "Оскара". Данная церемония, последняя в сезоне вручения наград, является одним из самых влиятельных событий на красной дорожке, когда дело касается высокой моды.

Однако одеться для этого случая может быть намного проще, если вас зовут Адам Сэндлер и если вы смотрели последнюю встречу президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

На церемонии вручения премии "Оскар" 2025 года Сэндлер прервал вступительный монолог Конана О’Брайена сразу после того, как ведущий похвалил гостей за то, что они "правильно одеты".

"Адам, что ты надел?" — спросил О’Брайен, добавив, что Сэндлер "одет как парень, играющий в видеопокер в 2 часа ночи".

Адам Сэндлер потроллил Трампа / Скриншот YouTube

"Никто даже не думал о том, во что я одет, пока ты не поднял эту тему", — сказал Сэндлер. "Мне нравится, как я выгляжу. Потому что я хороший человек. Мне все равно, что я ношу, а что нет. Мои шикарные спортивные шорты и пушистая толстовка так тебя оскорбляют, что тебе пришлось издеваться надо мной перед моими коллегами!".

Можно предположить, что таким образом Адам Сэндлер публично высмеял Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, который сделал замечание Владимиру Зеленскому из-за того, что тот появился в Белом доме в толстовке с гербом Украины, а не в официальном костюме. "У меня есть дела поважнее, чем костюм", - поставил на место чиновников Зеленский, имея ввиду, что во время войны он меньше всего думает о дресс-коде.

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Как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе прошло награждение победителей главной кинопремии Американской киноакадемии. В этом году настоящим триумфатором Оскара стал фильм "Анора", который получил 5 статуэток. Сюжет фильма заключается в том, что американская стриптизерша влюбляется в российского олигарха и выходит за него замуж, но родители жениха желают аннулировать брак.

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Что такое награда "Оскар"? "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

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