Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Голливудский актер Адам Сэндлер на Оскаре и в спортивном костюме потроллил Трампа

Алена Кюпели
4 марта 2025, 09:03
222
На церемонии вручения премии "Оскар" 2025 года Сэндлер прервал вступительный монолог Конана О’Брайена.
Адам Сэндлер потроллил Трампа
Адам Сэндлер потроллил Трампа / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Кратко:

  • Адам Сэндлер появился в худи на церемонии Оскар 2025
  • Кого потроллил актер

Голливудские звезды могут тратить дни, а иногда и месяцы, готовя свои наряды для "Оскара". Данная церемония, последняя в сезоне вручения наград, является одним из самых влиятельных событий на красной дорожке, когда дело касается высокой моды.

Однако одеться для этого случая может быть намного проще, если вас зовут Адам Сэндлер и если вы смотрели последнюю встречу президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

На церемонии вручения премии "Оскар" 2025 года Сэндлер прервал вступительный монолог Конана О’Брайена сразу после того, как ведущий похвалил гостей за то, что они "правильно одеты".

"Адам, что ты надел?" — спросил О’Брайен, добавив, что Сэндлер "одет как парень, играющий в видеопокер в 2 часа ночи".

Адам Сэндлер потроллил Трампа
Адам Сэндлер потроллил Трампа / Скриншот YouTube

"Никто даже не думал о том, во что я одет, пока ты не поднял эту тему", — сказал Сэндлер. "Мне нравится, как я выгляжу. Потому что я хороший человек. Мне все равно, что я ношу, а что нет. Мои шикарные спортивные шорты и пушистая толстовка так тебя оскорбляют, что тебе пришлось издеваться надо мной перед моими коллегами!".

Можно предположить, что таким образом Адам Сэндлер публично высмеял Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, который сделал замечание Владимиру Зеленскому из-за того, что тот появился в Белом доме в толстовке с гербом Украины, а не в официальном костюме. "У меня есть дела поважнее, чем костюм", - поставил на место чиновников Зеленский, имея ввиду, что во время войны он меньше всего думает о дресс-коде.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе прошло награждение победителей главной кинопремии Американской киноакадемии. В этом году настоящим триумфатором Оскара стал фильм "Анора", который получил 5 статуэток. Сюжет фильма заключается в том, что американская стриптизерша влюбляется в российского олигарха и выходит за него замуж, но родители жениха желают аннулировать брак.

Ранее украинский режиссер Семен Горов рассказал о позиции украинской певицы Софии Ротару насчет террористического вторжения РФ в Украину. Горов заявил, что не понимает, почему певицу хейтят, ведь она уже в возрасте и сделала большой вклад для развития украинской культуры.

Вас также может заинтересовать:

Что такое награда "Оскар"?

"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Оскар новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мощная атака беспилотников: дроны ударили по двум НПЗ и нефтебазе в РФ

Мощная атака беспилотников: дроны ударили по двум НПЗ и нефтебазе в РФ

09:36Мир
Прекращение помощи от США: в Defense Express назвали худший сценарий

Прекращение помощи от США: в Defense Express назвали худший сценарий

08:57Война
Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ – WP

Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ – WP

08:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 4 марта: Ракам - необычайная сила, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 4 марта: Ракам - необычайная сила, Скорпионам - сюрприз

Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

"Родная": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

"Родная": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

Китайский гороскоп на сегодня 4 марта: Змеям - ошибки, Обезьянам - драма

Китайский гороскоп на сегодня 4 марта: Змеям - ошибки, Обезьянам - драма

Время перемен: 3 знака зодиака, которым повезет весной 2025 года

Время перемен: 3 знака зодиака, которым повезет весной 2025 года

Последние новости

09:36

Мощная атака беспилотников: дроны ударили по двум НПЗ и нефтебазе в РФ

09:25

"Голодал": Потап потряс похудением на 20 килограммов и показал новое фото

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

09:03

Голливудский актер Адам Сэндлер на Оскаре и в спортивном костюме потроллил ТрампаВидео

08:57

Прекращение помощи от США: в Defense Express назвали худший сценарий

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:57

Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ – WP

08:35

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

08:19

"Дверь открыта": у Трампа назвали условие участия Зеленского в переговорах

Реклама
08:10

Трамп ничего не хочет видеть дальше собственного носамнение

07:59

В ЕС согласовывают вопрос конфискации €200 млрд российских активов – FT

07:45

Иракли Макацария впервые показал лицо сына

07:10

Чем отличаются 2 женщины: только остроглазый гений ответит за 21 секунду

06:57

"Ответ на плохое поведение": Трамп приостановил военную помощь Украине - CNN

06:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 10

06:10

Как старый аферист Трамп и Маск зарабатывают сотни миллионовмнение

05:48

Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

05:00

Непростая IQ-задача: найдите 5 отличий на картинке с птицами за 21 секунду

04:45

Как правильно "рушник" или "полотенце": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:07

"Раньше такого не было": Украина освободила ряд населенных пунктов, РФ истощенаВидео

Реклама
03:43

Когда подпишут соглашение о минералах: у Зеленского и Трампа сделали новые заявления

03:31

Секретная комбинация: зачем водители зажимают две кнопки стеклоподъемников

03:30

"Будет полным позором": Коваленко объяснил, зачем Трампу УкраинаВидео

01:30

Элтон Джон с мужем "засветили" красавчиков-сыновей

01:11

Верховная Рада официально обратилась с заявлением к Трампу

00:56

Мощные взрывы, есть пострадавшие: РФ ударила Шахедами по ОдессеФото

00:05

У Трампа остановили финансирование поставок нового оружия Украине – WSJ

03 марта, понедельник
22:43

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

22:37

"Базовый сценарий войны" и мирные переговоры: Зеленский раскрыл детали Ставки

22:28

Евровидение-2025: в прогнозах букмекеров для Украины добавилось оптимизма

22:24

Трамп сделал новые заявления о сделке по минералам и Зеленском: подробностиВидео

22:23

В Курской области обострение, ВСУ в тяжелой ситуации – DeepState

22:00

Удар по полигону ВСУ и новые обвинения Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:58

"Посмотрим, что произойдет в следующие 48 часов": о чем будет говорить Трамп в Конгрессе

21:41

"Есть тайные места": путинист Пригожин нашел замену Валерии

21:01

Отставка Зеленского и военная помощь: у Трампа раскрыли планы

20:47

Почему женщины набирают вес после 40 лет: диетолог назвала причины

20:44

Зеленский ответил на критику со стороны США и заявил о "настоящем мире"

20:20

Без нового "Минска" и войска с авиацией: Британия объявила о позиции по Украине

19:59

Уменьшает воспаление и омолаживает: эксперты назвали 8 причин есть почаще лук

Реклама
19:57

Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

19:55

Как быстро прогнать крота с участка - народные методы и проверенные средства

19:47

Теперь будет оглядываться: СБУ объявила путинисту Лепсу о подозрении

19:41

Украину накрывает сильное потепление: где будет +17 градусов

19:26

Очистите себя и дом от негатива: что нужно выбросить 4 марта, приметы

19:10

Команда Трампа устроила цирк против Украинымнение

19:05

Трамп может заморозить военную помощь Украине – Axios

19:02

Сколько оружия для Украины может заблокировать Трамп: аналитики оценили масштабы

18:55

"Худшее заявление": Трамп резко раскритиковал слова Зеленского насчет войны

18:50

"Это не много": у Трампа назвали условия, которые должен выполнить ЗеленскийВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять