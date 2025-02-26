Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

Элина Чигис
26 февраля 2025, 08:03
451
Семен Горов стал на защиту Софии Ротару.
София Ротару
Что известно о позиции Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

  • Семен Горов высказал свое мнение о Софии Ротару
  • Режиссер не понимает хейта в сторону певицы

Украинский известный режиссер Семен Горов рассказал о позиции украинской певицы Софии Ротару насчет террористического вторжения РФ в Украину.

Отметим, Ротару долгое время жила и работала в России, но в 2022 году все же поддержала Украину и иногда выражает свои сочувствия украинцам после массированных обстрелов.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Горов заявил, что не понимает, почему певицу хейтят, ведь она уже в возрасте и сделала большой вклад для развития украинской культуры.

Также режиссер напомнил, что Ротару родилась в СССР, поэтому критика со стороны молодых людей, по его мнению, неуместна.

"Более молодым людям уже легче оценивать. Они родились уже в Украине. София Михайловна родилась в совсем другом государстве, в совсем другой среде. Она советский человек. Она народная артистка Украины, народная артистка Молдовы, народная артистка России. И требовать от нее, чтобы она там что-то... Во-первых, она уже очень пожилой человек, ну что там можно от нее требовать? Она многое сделала для украинской музыки, и я думаю, что за это надо быть ей благодарными. Все люди разные. И есть люди, которые рвут на себе все и лезут на баррикады, а есть те, кто так не может", – отметил Семен Горов.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Семена Горова:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

Вас может заинтересовать:

Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес София Ротару новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФ

Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФ

09:14Мир
Дроны РФ атаковали Харьков и Киевщину: вспыхнули пожары, погиб человек

Дроны РФ атаковали Харьков и Киевщину: вспыхнули пожары, погиб человек

07:59Украина
Будет "большая сделка": стало известно, когда Зеленский поедет в США

Будет "большая сделка": стало известно, когда Зеленский поедет в США

06:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Китайский гороскоп на сегодня 26 февраля: Кроликам - обман, Лошадям - ошибки

Китайский гороскоп на сегодня 26 февраля: Кроликам - обман, Лошадям - ошибки

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

Последние новости

09:14

Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФ

09:14

Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиныммнение

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

08:51

Умер украинский танцор, который участвовал в "Дизель шоу" - причина

08:46

Армия РФ захватила село Новоочеретоватое в Донецкой области - DeepState

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
08:29

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Россия может получить еще больше оружия от КНДР - ISW

08:10

Истерия из-за Украины будет продолжатьсямнение

08:03

"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

Реклама
07:59

Дроны РФ атаковали Харьков и Киевщину: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:56

Будет "большая сделка": стало известно, когда Зеленский поедет в СШАВидео

06:20

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимономВидео

06:10

Почему Германия будет ещё более проукраинской?мнение

06:05

Трамп в юбке и спятивший "Маск": как фильм "Не смотрите наверх!" оказался пророческиммнение

05:45

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

05:26

Гороскоп на завтра 27 февраля: Весам - крупная прибыль, Рыбам - неожиданность

05:00

Какой сегодня праздник 26 февраля 2025 года: что сделать, чтобы иметь успешный год

04:30

Можно остаться без прав: водителям грозит штраф за "неправильные" фары в авто

04:00

Ребус для сверхразума: найдите хитрую крысу среди кошек за 5 секунд

03:30

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Реклама
03:02

Можно ли вечером убирать в доме вечером: неожиданный ответ

02:30

Что означает "вибалушений": мало кто сможет правильно объяснить словоВидео

02:03

Накроет "черная полоса": что нельзя завязывать 26 февраля, приметы

01:40

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

01:30

Без "волшебных" уколов: больная волчанкой Селена Гомес резко потеряла вес

01:06

Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

00:45

"Напыщенная хабалка": известный режиссер резко раскритиковал Ани Лорак

00:20

"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

00:18

В Украине упадут цены на еще более 100 лекарств: Минздрав обнародовал список

25 февраля, вторник
23:56

Пламя поднялось до неба: Киев находится под атакой дронов, горит дом

23:53

Сын Кличко дебютировал за сборную Украины по баскетболу - яркая реакция мамы

23:28

Украина будет "немного несчастной" после хорошего мирного соглашения - Белый дом

23:25

Почему не стоит заправлять авто сразу после разгрузки бензовоза

23:02

Что не так на рисунке: надо найти ошибку всего за 7 секунд

22:46

Рецепт легендарного пирога из сериала "Отчаянные домохазяйки" - вкуснотищеВидео

22:42

Россия может "объявить победу" в войне - чем это обернется для УкраиныВидео

22:33

Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу

22:30

"Споры случаются часто": Матвиенко призналась, как справляется с Мирзояном

22:20

Запестреет цветами: садоводы сказали, как заставить орхидею цвести пышно и долго

22:07

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Реклама
22:06

Массированный удар по Украине и сделка с США: главные новости Украины (дайджест)

21:49

"Показалось странным": куда пропал Константин Меладзе на самом деле

21:40

Не две, а три платежки за газ: украинцам придется платить больше уже в марте

21:37

Все видно: теща Бекхэма призналась, что увеличила его рекламное фото в белье

21:19

Трамп разбудил Европу, 3 европейские страны помогут остановить войну - СвитанВидео

21:00

Дефицит и рост цен: основной продукт подорожает из-за опасной болезни

20:58

Где лучше посадить картофель: секреты удачного выращивания

20:57

Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации: министр раскрыл детали

20:51

Украина и США согласовали соглашение об ископаемых: СМИ раскрыли первые детали

20:49

Когда Украина сможет начать свою наступательную операцию?мнение

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять