"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

Семен Горов стал на защиту Софии Ротару.

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Что известно о позиции Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

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Семен Горов высказал свое мнение о Софии Ротару

Режиссер не понимает хейта в сторону певицы

Украинский известный режиссер Семен Горов рассказал о позиции украинской певицы Софии Ротару насчет террористического вторжения РФ в Украину.

Отметим, Ротару долгое время жила и работала в России, но в 2022 году все же поддержала Украину и иногда выражает свои сочувствия украинцам после массированных обстрелов.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Горов заявил, что не понимает, почему певицу хейтят, ведь она уже в возрасте и сделала большой вклад для развития украинской культуры.

Также режиссер напомнил, что Ротару родилась в СССР, поэтому критика со стороны молодых людей, по его мнению, неуместна.

"Более молодым людям уже легче оценивать. Они родились уже в Украине. София Михайловна родилась в совсем другом государстве, в совсем другой среде. Она советский человек. Она народная артистка Украины, народная артистка Молдовы, народная артистка России. И требовать от нее, чтобы она там что-то... Во-первых, она уже очень пожилой человек, ну что там можно от нее требовать? Она многое сделала для украинской музыки, и я думаю, что за это надо быть ей благодарными. Все люди разные. И есть люди, которые рвут на себе все и лезут на баррикады, а есть те, кто так не может", – отметил Семен Горов.

София Ротару / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Семена Горова:

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".



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