Трамп еще может выполнить обещание и завершить войну за 24 часа - Келлог

Келлог добавил, что Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день.

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Окончание войны за 24 часа / коллаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления Келлога:

Трамп еще может закончить войну за 24 часа

Демографическая ситуация в Украине ухудшилась

Стратегия продолжения изоляции России для достижения мира не работает

Еще будучи кандидатом в президенты США Дональд Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что это заявление все еще в силе. Об этом он сказал во время дискуссии в Совете по международным отношениям.

В частности, Келлог прокомментировал обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.

видео дня

"Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день", - пояснил Келлог.

Кроме того, спецпредставитель Трампа выразил обеспокоенность относительно демографической ситуации в Украине.

По его словам, война России с Украиной привела к "потерянному поколению".

Также, Келлог добавил, что в США считают "нежизнеспособной стратегией" продолжение изоляции России для достижения мира.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Сценарии окончания войны в Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не менял своих требований для завершения войны против Украины.

Президент США Дональд Трамп допустил, что мир в Украине может так и не наступить. В то же время американский лидер в очередной раз подчеркнул, если бы он был президентом, то войны бы и не было.

В то же время, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что РФ нужно перемирие для того, чтобы двигаться дальше в своей агрессии.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

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