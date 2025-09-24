Укр
Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

Анна Ярославская
24 сентября 2025, 08:47
Харьков подвергся атаке 18 дронами-камикадзе. По Запорожью россияне нанесли два удара, предварительно - ФАБами.
Последствия атаки РФ на Харьков и Запорожье
Последствия атаки РФ на Харьков и Запорожье / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ ударила ФАБами по Запорожью
  • Харьков атаковали 18 дронов
  • Возникли пожары в домах и на объектах инфраструктуры

В ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Украине с воздуха. В Харьковской и Запорожской областях вспыхнули пожары. Есть жертвы и пострадавшие.

О последствиях атаки сообщили местные власти.

Атака на Запорожье

В ночь на 24 сентября российская оккупационная армия атаковала город Запорожье. В результате обстрела возник пожар и повреждены частные дома.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли два удара, предварительно ФАБами, по Запорожью.

"В результате атаки произошло возгорание. По состоянию на данный момент пожар локализован подразделениями ГСЧС", - написал Федоров в Telegram в 01:08.

Удапо Запорожью спровоцировал пожар
Удар по Запорожью спровоцировал пожар / Фото: ГосЧС
Удар по Запорожью
Удар по Запорожью / Фото: ГосЧС

Стоит отметить, что жителей Запорожья предупреждали не только об угрозе применения КАБов. В направлении города было зафиксировано движение по меньшей мере одного дрона. В дальнейшем стало известно о последствиях.

"В результате вражеской атаки возник пожар в одном из районов города. Предварительно, без пострадавших. Последствия устанавливаются", - написал Федоров в 00:21.

Утром в среду Федоров уточнил, что в результате вражеской атаки на Запорожье два человека погибли, пятнадцать - ранены.

За сутки оккупанты нанесли 698 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области.

В частности, войска РФ осуществили 11 авиационных ударов по Запорожью, Камышевахе, Малокатериновке, Веселянке, Степногорску, Каменскому, Лукьяновскому, Белогорью, Успеновке.

Один ракетный удар нанесен по Запорожью.

484 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Красноднепровку, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Долинку, Малую Токмачку и Чаривне.

Три обстрела из РСЗО нанесены по территории Полтавки и Ольговского. Также оккупанты нанесли 199 артиллерийских ударов по населенным пунктам.

Всего поступило 105 сообщений о повреждении жилых домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры.

Атака на Харьков

Минувшей ночью Харьков подвергся атаке 18 дронами-камикадзе. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, основной удар врага пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, что повлияло на снабжение света горожанам.

Кроме того, повреждены жилые дома, магазины и несколько автомобилей. К счастью, пострадавших среди людей нет.

"Над ликвидацией последствий сейчас работают специалисты Харьковоблэнерго и городские коммунальные службы. Делаем все возможное, чтобы поскорее восстановить свет и помочь людям", - написал Терехов.

По его словам, в некоторых районах может отсутствовать горячая вода - над решением таких проблем уже работают специалисты.

ЙИз-за вражеской атаки на энергетический объект, в частях Холодногорского и Шевченковского районов есть определенные проблемы с движением наземного электротранспорта. Но на смену трамваям и троллейбусам на их маршруты уже вышли компенсационные автобусы", - добавил Терехов.

По данным ГосЧС, в результате российских ударов БпЛА произошли многочисленные пожары, есть пострадавшие.

В Холодногорском районе Харькова возникло четыре пожара. Горело здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены частные жилые дома и автомобили. Пострадал человек.

В с. Бугаевка Чугуевского района загорелся жилой дом и хозяйственные постройки.

В г. Чугуеве по двум адресам горели жилой дом, гараж и легковые автомобили. Пострадал человек.

К работам по ликвидации последствий привлекались спасатели и техника ГосЧС.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 23 сентября Харьков подвергся атаке вражеских беспилотников. В городе прогремела серия взрывов.

В ночь на 23 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и город Запорожье.

Всего оккупанты применили три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 115 ударных БпЛА. На шести локациях зафиксированы "прилеты".

В ночь на 23 сентября оккупационная армия России нанесла шесть ударов ФАБами по городу. Попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Разрушен жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар. Погиб мужчина.

Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.

