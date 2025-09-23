Укр
Читать на украинском
Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

Руслан Иваненко
23 сентября 2025, 22:26обновлено 23 сентября, 23:06
510
Шахед, беспилотник, ВСУ
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Вечером во вторник, 23 сентября, Харьков подвергся атаке вражеских беспилотников. По предварительной информации, обстрел повлек последствия для городской инфраструктуры и населения.

"Харьков под атакой вражеских БпЛА. Прозвучали взрывы", - сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным Синегубова, под ударом оказался Шевченковский район города. В результате обстрела там вспыхнул пожар, на место выехали подразделения ГСЧС.

видео дня

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремел ряд взрывов, а удары зафиксированы также в Холодногорском районе. "Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - добавил Синегубов.

Терехов также предостерег жителей о возможности повторных атак: "Враг может нанести повторные удары!".

По его словам, в некоторых районах города наблюдаются проблемы с поставками электроэнергии.

Враг уже нанес по Харькову восемь ударов, над городом до сих пор находятся минимум четыре дрона. Кроме того, из области в город движутся вражеские БПЛА. Городские власти призывают жителей быть осторожными.

По состоянию на 22:43 в Харькове прозвучало уже 13 взрывов, сообщили местные власти. Детали относительно районов поражения, пострадавших и последствий пока уточняются.

По предварительным данным, большинство из 16 прилетов пришлось на Холодногорский район, сообщил городской голова.

По состоянию на 23:04 руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем в результате вражеского обстрела города. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.

Новость дополняется. . . .. .

