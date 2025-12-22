Укр
У Трампа заявили о "прорыве" в переговорах по урегулированию в Украине

Алексей Тесля
22 декабря 2025, 16:24
Джей Ди Вэнс рассказал о том, что остается главной проблемой переговоров.
Вэнс
Джей Ди Вэнс оценил вопрос урегулирования в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Главное:

  • Вашингтон заявил о прорыве в переговорах
  • Главной проблемой переговоров остается вопрос территорий

Прорыв в переговорах по Украине был достигнут по итогам консультаций между Соединенными Штатами и Россией в Майами, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Поэтому прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность", - отметил он в интервью UnHerd.

Какие вопросы остаются нерешенными

Американский политик указал на то, что главной проблемой переговоров остается вопрос территорий, в частности Донецкой области.

"Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донецком. Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, [даже] когда они частным образом признают, что в конце концов они, вероятно, потеряют Донецк - но, знаете, в конце концов: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше. Поэтому эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах - эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", - сказал он.

При этом вице-президент США уточнил, что на переговорах обсуждаются и другие вопросы, в частности контроль над Запорожской атомной электростанцией. "Кто контролирует [Запорожскую] ядерную установку? Может ли она быть совместно контролируемой? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?" - отметил Вэнс.

Когда может наступить урегулирование

Вместе с тем он также уточнил, что стороны поднимают гуманитарные вопросы, статус этнических русских и украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или в РФ, а также вопросы восстановления.

"Мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не был уверен, что мы достигнем мирного урегулирования. Есть большая вероятность и того, и другого", - добавил Вэнс.

Переговоры в США: данные СМИ

По информации издания Politico, представители России, Украины, стран Европы и США продолжили консультации вокруг американского мирного плана. При этом прямого диалога между Киевом и Москвой не было — каждая из сторон проводила отдельные встречи с представителями США во Флориде. Несмотря на продолжающиеся обсуждения, позиции противоборствующих сторон по-прежнему существенно расходятся.

Переговоры о мире: новости по теме

Ранее были раскрыты детали переговоров с Киевом и Москвой. Спецпосланник Трампа назвал "конструктивными" встречи с украинской и российской делегациями.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины.

Другие новости:

О персоне Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

