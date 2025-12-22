Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут

Для разнообразия вкусов на праздничный стол кладут много закусок. Часто их подают в классических корзинках. Но если хочется поразить гостей чем-то новым, можно подать шикарную закуску на помидорах.
Главред узнал ее рецепт на странице в TikTok top_havchik_cooking украинского блогера Анастасии Симашко.
Закуска из помидоров - рецепт
Ингредиенты:
- Помидор
- Яйцо
- Тунец
- Сыр
- Крем-сыр
- Майонез
- Чеснок
Помидор нарезаем на кружочки. Тем временем варим яйца, натираем чеснок и сыр. Когда яйца будут готовы, смешиваем их с тунцом, сыром, крем-сыром, чесноком и майонезом и перетираем все вилкой. Выкладываем начинку на кружочки помидоров.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить закуску из помидоров:
@top_havchik_cooking Закуска помидор с тунцом Помидор Яйца Тунец Сыр Крем сыр Майонез Чеснок #помідоризтунцем#помідоризчасником#помідоризчиром#помідоризакуска♬ оригинальный звук - ???Ретро_ Бейбочка?????
О персоне: Анастасия Симашко
Анастасия Симашко - украинский блогер, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует различные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.
