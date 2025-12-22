Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут

Рецепт интересной и очень вкусной закуски.

Для разнообразия вкусов на праздничный стол кладут много закусок. Часто их подают в классических корзинках. Но если хочется поразить гостей чем-то новым, можно подать шикарную закуску на помидорах.

Главред узнал ее рецепт на странице в TikTok top_havchik_cooking украинского блогера Анастасии Симашко.

Закуска из помидоров - рецепт

Ингредиенты:

Помидор

Яйцо

Тунец

Сыр

Крем-сыр

Майонез

Чеснок

Помидор нарезаем на кружочки. Тем временем варим яйца, натираем чеснок и сыр. Когда яйца будут готовы, смешиваем их с тунцом, сыром, крем-сыром, чесноком и майонезом и перетираем все вилкой. Выкладываем начинку на кружочки помидоров.

Приятного аппетита!

О персоне: Анастасия Симашко Анастасия Симашко - украинский блогер, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует различные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.

