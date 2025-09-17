В Донецке прогремела серия мощных взрывов: вероятно, прилетело по оккупантам

После серии взрывов над городом виднеется большой столб дыма.

В Донецке раздались взрывы / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Кртако:

Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы

Вероятной целью стала база российских оккупантов

Местные слышали по меньшей мере 5 взрывов

В среду, 17 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Вероятно, прилет произошел на объекте, где базируются оккупанты. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Донецк. Петровский район. Прилет по базированию оккупанта", - написал он.

Днем в Донецке было слышно по меньшей мере пять взрывов. Взрывы, по словам местных, произошли в Петровском районе города.

"До этого активно работало ПВО. Видимо, попало... Хорошо пошло", - добавил Андрющенко.

На фото и видео, опубликованных очевидцами, видно, как в небо поднимается огромный столб серого дыма. Сейчас информации о последствиях удара или масштабе разрушений нет.

Где зафиксирован прилет / Фото: t.me/andriyshTime

Смотрите видео прилета в Донецке:

Прилет в Донецке / Фото: скриншот

Взрывы и ситуация в оккупированном Донецке - последние новости

Напомним, 8 сентября неизвестные дроны и ракеты ударили по оккупированным Донецку, Макеевке и Енакиево. Основной целью, вероятно, стал бывший завод "Топаз" в Донецке, который уже неоднократно подвергался атакам в 2023-2024 годах.

Также 28 июля временно оккупированные Донецк и Макеевка подверглись атаке беспилотников, вероятно по железнодорожному узлу. Из-за взрывов без электричества остались более 150 тыс. абонентов.

Как сообщал Главред, в Донецке жители вышли на улицы с ведрами и бутылками из-за отсутствия воды, требуя отставки гауляйтера Пушилина. Проблема водоснабжения длится несколько недель и касается также других оккупированных городов области.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

