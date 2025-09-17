В Донецке прогремела серия мощных взрывов: вероятно, прилетело по оккупантам

Кртако:
- Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы
- Вероятной целью стала база российских оккупантов
- Местные слышали по меньшей мере 5 взрывов
В среду, 17 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Вероятно, прилет произошел на объекте, где базируются оккупанты. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
"Донецк. Петровский район. Прилет по базированию оккупанта", - написал он.видео дня
Днем в Донецке было слышно по меньшей мере пять взрывов. Взрывы, по словам местных, произошли в Петровском районе города.
"До этого активно работало ПВО. Видимо, попало... Хорошо пошло", - добавил Андрющенко.
На фото и видео, опубликованных очевидцами, видно, как в небо поднимается огромный столб серого дыма. Сейчас информации о последствиях удара или масштабе разрушений нет.
Смотрите видео прилета в Донецке:
Взрывы и ситуация в оккупированном Донецке - последние новости
Напомним, 8 сентября неизвестные дроны и ракеты ударили по оккупированным Донецку, Макеевке и Енакиево. Основной целью, вероятно, стал бывший завод "Топаз" в Донецке, который уже неоднократно подвергался атакам в 2023-2024 годах.
Также 28 июля временно оккупированные Донецк и Макеевка подверглись атаке беспилотников, вероятно по железнодорожному узлу. Из-за взрывов без электричества остались более 150 тыс. абонентов.
Как сообщал Главред, в Донецке жители вышли на улицы с ведрами и бутылками из-за отсутствия воды, требуя отставки гауляйтера Пушилина. Проблема водоснабжения длится несколько недель и касается также других оккупированных городов области.
О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
