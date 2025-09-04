"Пламенный привет" для оккупантов: Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске

Операция демонстрирует возможности украинских подпольных движений в прорыве логистических цепей противника на оккупированных территориях.

Все собранные данные передали Силам обороны Украины для нанесения точного удара по логистическим узлам оккупантов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Взрывы на нефтебазе в Луганске вызвали масштабный пожар

База обеспечивает топливом 41-ю и 20-ю армии РФ

Вечером 4 сентября во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Как сообщает движение "АТЕШ" совместно с тайной Организацией украинцев, они помогли нанести удар по ключевой нефтебазе, обеспечивающей топливом 41-ю и 20-ю общевойсковые армии Вооруженных сил Российской Федерации.

После взрывов нефтебаза охватил масштабный пожар, что стало серьезным ударом по материально-техническому обеспечению российских оккупационных сил в регионе. Операция демонстрирует возможности украинских подпольных движений в прорыве логистических цепей противника на временно оккупированных территориях.

Предыстория события

"Агент нашего движения провел детальную разведку главной нефтебазы в оккупированном Луганске. Мы зафиксировали резервуары для хранения топлива, насосные станции, сливоналивные эстакады, промежуточные емкости, систему пожаротушения и административные здания", - добавили в "АТЕШ".

По их словам, это важнейший логистический узел, через который оккупанты обеспечивают топливом подразделения на Купянском, Изюмском и Краматорском направлениях, включая 41-ю и 20-ю общевойсковыми армиями ВС РФ.

Передача данных силам обороны

"Все собранные данные уже переданы Силам обороны Украины для нанесения точного удара. Мы продолжаем бить по логистике врага - шаг за шагом приближая его крах", - отметили в движении.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

