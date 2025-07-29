Оккупационная власть надоела: в Донецке поднялся бунт, что требуют люди

Жители Донецка на грани отчаяния из-за ситуации с водоснабжением.

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Донецк протестует против Пушилина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщил Андрющенко:

Жители Донецка бунтуют из-за проблем с водоснабжением

Люди хотят отправить Дениса Пушилина в отставку

Во временно оккупированном Донецке десятки местных жителей вышли на улицы. В руках они держат пустые бутылки и ведра, а причиной этого является нерешенная оккупационной и российской властью проблема с водоснабжением.

Уже несколько недель, как в Донецке вода стала роскошью. Поэтому в городе начался бунт, жители требуют отставки гауляйтера Дениса Пушилина. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

видео дня

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео протеста в Донецке:

По его данным, оккупационная власть во главе с Пушилиным уже годами саботирует решение проблемы с водоснабжением, а в последнее время ситуация ухудшилась.

Андрющенко отметил, что нормальное водоснабжение отсутствует и в других временно оккупированных городах Донецкой области. В частности речь идет о Мариуполе.

Протестные настроения уже распространились и на военных армии страны-агрессора России. Они также обвиняют Пушилина в бездействии и намекают, что могут помочь сменить власть в Донецке.

Катастрофа в Донецке с водоснабжением

Заметим, что жители временно оккупированного города уже несколько недель пытаются докричаться до власти РФ из-за проблемы с водоснабжением. При этом, как сообщил украинский журналист Денис Казанский, они требуют наказания для местной оккупационной власти.

Жители Донецка виновными считают именно псевдочиновников, которые довели город до грани экологической катастрофы, поэтому они обратились к Путину с требованием взять ситуацию под личный контроль.

Ситуация в Донецке - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 июля беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку. Целью атаки, вероятно, стал железнодорожный узел. В результате, в Донецке часть местных жителей осталась без света.

За несколько дней до этого во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Местные жители сообщали о "прилетах", в частности в районе шахты Засядько.

Накануне в ISW сообщили, что дефицит воды в Донецкой области, в том числе и в самом Донецке, вызвало то, что Ханженковское водохранилище, основной источник питьевой воды для оккупированной Донецкой области, обмелело, а водовод "Дон-Донбасс" достиг критически низкого уровня.

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О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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