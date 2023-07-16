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Российский политтехнолог спрогнозировал, как долго Путин удержит власть

Алексей Тесля
16 июля 2023, 03:30
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После правления Владимира Путина ФСБ будет расформирована, считает Марат Гельман.
Россия, Гельман
Марат Гельман спрогнозировал бунт в РФ / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

В случае масштабного бунта в РФ, Федеральную службу безопасности ждет расформирование, заявил российский политтехнолог, публицист Марат Гельман.

"Один из важнейших уроков для граждан России заключается в том, что нельзя что-то строить на старом фундаменте. Сначала нужно разрушить старое, а потом построить новое. Это касается всех институтов, которые будут в России или странах, на территории которых они появятся. Путинские институты нужно демонтировать и начинать все заново", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что в текущей ситуации одна часть ФСБшников "постарается просто раствориться, вторая – попытается покинуть организацию, а третья все-таки попробует препятствовать бунтам".

Отвечая на вопрос о том, сколько еще Путин может удержаться у власти, политтехнолог отметил: "Все зависит от близости Украины к Севастополю. Нужно спрашивать у тех, кто планирует военные операции. Да, есть и другие варианты, которые включают бунт номенклатуры. Очень сложно прогнозировать по срокам, поскольку все зависит даже больше от Путина, чем от этих людей. Конкретно от того, когда он решит убрать фигуру, которую в чем-то подозревает".

Смотрите видео - интервью Марата Гельмана Главреду:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Ранее Гельман заявил о том, что чеченская армия может пойти на Москву. По его словам, результат пригожинского мятежа - все люди, которые казались Путину самыми близкими и лояльными, теперь под подозрением.

Напомним, Гельман сделал прогноз о будущем РФ. По его мнению, глава Кремля Владимир Путин создаст подобие опричнины, чтобы справиться с нарастающим недовольством правящего класса в РФ.

Ранее Гельман анонсировал ключевые события на фронте осенью. Он убежден, что это может быть связано с поставками в Украину западного оружия.

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