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Враг возле города: в РВА заявили о сложной ситуации на горячем направлении

Анна Косик
29 июля 2025, 17:36
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Оккупанты на подступах к важному городу на Харьковщине.
Купянское направление, ВСУ
Как изменилась ситуация на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сообщил Канашевич:

  • ДРГ РФ зашли в села вокруг Купянска
  • В Купянске российских военных на данный момент нет
  • Силы обороны сдерживают продвижение врага

На Купянском направлении начали фиксировать активность диверсионно-разведывательных групп страны-агрессора России. Об этом в эфире Общественного сообщил руководитель Купянской РВА Андрей Канашевич.

По его словам, пока не идет речь о заходе ДРГ непосредственно в город Купянск, однако россияне уже действуют в населенных пунктах поблизости.

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Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

"Сейчас по городу по ДРГ информации не поступало. Есть информация, что они вокруг Купянска, в населенных пунктах, расположенных недалеко от города - это Радьковка, село Мировое. Это село и является фактически Купянском - там нет даже границы между городом и селом Мировое. Там есть определенная активность этих диверсионно-разведывательных групп. Нам об этом сообщают. Мы понимаем, что, учитывая те расстояния, которые являются небольшими, то вероятность такая (захода ДРГ - Главред) может быть", - подчеркнул он.

Канашевич заверил, что украинские военные продолжают успешно удерживать оборону и есть надежда, что враг так и не сможет продвинуться дальше ни на метр.

На горячих направлениях фронта ухудшается ситуация

Еще одним сложным участком, на котором оккупационные войска концентрируют большое количество сил и средств, является Покровское направление. Там, согласно недавней информации издания Reuters, враг начал менять подход к боевым действиям.

Оккупанты начали использовать новые технологии для ударов по украинским военным. В частности у противника появились дроны, управляемые оптоволокном, способные наносить удары на расстоянии до 25 км от линии фронта.

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты заявили, что якобы вошли в Купянск на Харьковщине. Однако в ОСУВ "Хортица" опровергли эту информацию, подчеркнув, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что российские войска достигли определенных успехов вблизи Купянска. В частности оккупанты сумели продвинуться ближе к северным окраинам Купянска, двигаясь от Радковки.

Накануне сообщалось, что российские оккупанты пытаются закрепиться на западном берегу реки Оскол, чтобы впоследствии развернуть наступление в направлении Купянска.

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О персоне: Андрей Канашевич

Андрей Канашевич - начальник Купянской районной государственной военной администрации Харьковской области, назначен Президентом Украины по распоряжению № 170/2023-рп от 25 сентября 2023 года.

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