Враг возле города: в РВА заявили о сложной ситуации на горячем направлении

Что сообщил Канашевич:
- ДРГ РФ зашли в села вокруг Купянска
- В Купянске российских военных на данный момент нет
- Силы обороны сдерживают продвижение врага
На Купянском направлении начали фиксировать активность диверсионно-разведывательных групп страны-агрессора России. Об этом в эфире Общественного сообщил руководитель Купянской РВА Андрей Канашевич.
По его словам, пока не идет речь о заходе ДРГ непосредственно в город Купянск, однако россияне уже действуют в населенных пунктах поблизости.
"Сейчас по городу по ДРГ информации не поступало. Есть информация, что они вокруг Купянска, в населенных пунктах, расположенных недалеко от города - это Радьковка, село Мировое. Это село и является фактически Купянском - там нет даже границы между городом и селом Мировое. Там есть определенная активность этих диверсионно-разведывательных групп. Нам об этом сообщают. Мы понимаем, что, учитывая те расстояния, которые являются небольшими, то вероятность такая (захода ДРГ - Главред) может быть", - подчеркнул он.
Канашевич заверил, что украинские военные продолжают успешно удерживать оборону и есть надежда, что враг так и не сможет продвинуться дальше ни на метр.
На горячих направлениях фронта ухудшается ситуация
Еще одним сложным участком, на котором оккупационные войска концентрируют большое количество сил и средств, является Покровское направление. Там, согласно недавней информации издания Reuters, враг начал менять подход к боевым действиям.
Оккупанты начали использовать новые технологии для ударов по украинским военным. В частности у противника появились дроны, управляемые оптоволокном, способные наносить удары на расстоянии до 25 км от линии фронта.
Ситуация на Купянском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты заявили, что якобы вошли в Купянск на Харьковщине. Однако в ОСУВ "Хортица" опровергли эту информацию, подчеркнув, что такие утверждения не соответствуют действительности.
Ранее стало известно, что российские войска достигли определенных успехов вблизи Купянска. В частности оккупанты сумели продвинуться ближе к северным окраинам Купянска, двигаясь от Радковки.
Накануне сообщалось, что российские оккупанты пытаются закрепиться на западном берегу реки Оскол, чтобы впоследствии развернуть наступление в направлении Купянска.
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О персоне: Андрей Канашевич
Андрей Канашевич - начальник Купянской районной государственной военной администрации Харьковской области, назначен Президентом Украины по распоряжению № 170/2023-рп от 25 сентября 2023 года.
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