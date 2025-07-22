Катастрофа из-за РФ: жители Донецка вышли со срочным обращением к Путину

Что сообщил Казанский:
- Жители оккупированной Донетчины пишут обращение к Путину
- В отсутствии водоснабжения люди обвиняют оккупационные власти
Воины страны-агрессора России уже не могут скрывать катастрофы, которая надвигается на Донецк. Местные жители массово публикуют обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, причиной этого является отсутствие нормального водоснабжения. Люди возмущены всем: начиная от графиков водоснабжения, до качества воды и цен на нее в магазинах и в тарифных планах.
При этом местные понимают, что виновата в этой ситуации отнюдь не Украина, а оккупационные власти РФ. Поэтому они обратились к Путину с требованием взять под личный контроль ситуацию и наказать всех причастных к экологической катастрофе, к которой приближается город.
"Говорят, что проблема в коррупции и халатности оккупационной администрации, в том, что не построили обещанный водовод. Сложившуюся ситуацию они называют издевательством", - отметил Казанский.
Ситуация на временно оккупированной Донетчине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в результате ракетного удара по штабу российских вооруженных сил в оккупированном Донецке был ликвидирован гвардии полковник, исполняющий обязанности командующего 8-й общевойсковой армии Руслан Горячкин.
Впоследствии выяснилось, что ликвидация Горячкина - это не просто устранение одного из старших офицеров, а серьезный удар по всей системе управления войсками на уровне оперативного командования.
Ранее также во временно оккупированном Харцызске Донецкой области прогремели мощные взрывы. Удары были нанесены по складу боеприпасов. В результате взрывов возник сильный пожар.
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О персоне: Денис Казанский
Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Еспресо TV, пишет Википедия. Ведет популярный youtube-канал.
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