Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФ

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2025, 18:20
В Краснодарском крае были уничтожены пусковые установки "Искандер", а также повреждены ЗРПК "Панцирь-С1".
удары по Искандерам
В Краснодарском крае уничтожили установки Искандер / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал "Досье Шпиона"

Что известно:

  • В Краснодарском крае уничтожены пусковые установки "Искандер"
  • Этими "Искандерами" враг обстреливал украинские регионы

В Краснодарском крае РФ были взорваны пусковые установки "Искандер", которые россияне использовали для ударов по Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Досье Шпиона.

Известно, что 14 ударных беспилотников ударили по полигону "Молькино".

видео дня

В результате атаки также были повреждены ЗРПК "Панцирь-С1", складские помещения и другая автомобильная техника.

  Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ
    фото: Telegram-канал "Досье Шпиона"
  • Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ
    Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ фото: Telegram-канал "Досье Шпиона"
  • Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ
    Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ фото: Telegram-канал "Досье Шпиона"
  • Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ
    Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ фото: Telegram-канал "Досье Шпиона"
  • Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ
    Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ фото: Telegram-канал "Досье Шпиона"
  • Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ
    Уничтоженные "Искандеры" в Краснодарском крае РФ фото: Telegram-канал "Досье Шпиона"

В Telegram-канале "Разведка Украины" утверждается, что эти пусковые установки использовались для ударов по Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Искандер инфографика
Что известно об Искандере / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 сентября днем Россия подняла в небо стратегическую авиацию, способную наносить удары по Украине ракетами Х-101. Самолеты уже находятся в районах возможных пусков, информируют мониторинговые каналы.

Накануне, вечером 22 сентября, оккупанты совершили ракетную атаку по Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

В ночь на 23 сентября российская армия снова нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по территории Украины. Под обстрел попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и Запорожье. В целом враг использовал три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и 115 ударных беспилотников. В шести точках зафиксировано попадание.

Впоследствии стало известно, что Россия готовит новую массированную атаку по Украине. Россия может усилить удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины накануне отопительного сезона, указывают украинские чиновники.

Другие новости:

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

