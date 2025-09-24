Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Что написано в материале Sky News:
Президент США Дональд Трамп внезапно перешёл от давления на Украину с требованием уступить территории к заявлениям о том, что она способна вернуть себе всю свою землю. И для такого резкого поворота от трактовки переговоров как наиболее практичного решения поддержке Украины есть несколько причин, объясняет Sky News.
Во-первых, это может быть связано с военными и экономическими реалиями на местах. Россия платит высокую цену за войну, как в плане людских ресурсов, так и в плане финансов. При этом Трамп признал, что Москва испытывает "серьёзные экономические трудности", что подкрепляет аргументы в пользу победы Украины с помощью Запада.
Стойкость Украины также изменила восприятие - невозможное теперь кажется возможным, если союзники сохранят свою поддержку.
Во-вторых, свою роль сыграло влияние союзников. Европейские лидеры массово посещали Вашингтон, чтобы призвать Трампа к осторожности в отношениях с Путиным. Кроме того, европейские страны НАТО увеличили помощь Украине, что ещё больше ослабило риторику Трампа о том, что Америка несёт финансовое бремя.
В-третьих, это может быть связано с внутренней политикой, поскольку президента США сейчас находится под пристальным вниманием обеих партий из-за своего "слишком мягкого" подхода к России.
"Более жёсткая позиция в области национальной обороны может помочь ему консолидировать поддержку среди республиканцев, а также привлечь внимание умеренных, которые считают оборону Украины испытанием для национальной репутации", - пишет издание.
Кроме того, отмечает Sky News, есть ещё один фактор, который стоит учитывать - переговорная тактика Трампа.
"Трамп часто меняет позиции ради усиления влияния. Разговоры о компромиссе, возможно, были стратегией для привлечения Украины и России к переговорам, но, поскольку Россия не проявляет готовности к компромиссу, его расчет снова сместился в сторону восстановления Украины", - пишет издание.
Трамп сделал громкое заявление о границах 1991 года - что известно
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО. Об этом он написал в заметке в социальной сети Truth Social.
"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет все возможности бороться и получить всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление границ, которые существовали до начала войны, вполне реально. Почему бы нет?", - написал президент США.
Позже в интервью Fox News Зеленский прокомментировал пост Трампа в Truth Social и заявил что был немного удивлен положительным тоном лидера США. Однако, по его словам, это дает сигнал о готовности Америки поддерживать Украину до конца войны. По его словам, глава Белого дома понимает, что Киев не может обменяться территориями с Россией.
Может ли Украина выйти на границы 199 года: мнение эксперта
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что на сегодня возвращение Украины к границам 1991 года является нереалистичным, но это не означает, что такой сценарий является абсолютно невозможным.
Горбач предполагает, что Украина сможет выйти на свои границы 1991 года, если произойдет крах в России, в частности падение политического руководства и распад системы управления.
"То есть когда будет что-то аналогичное распаду СССР или даже краху Российской империи в 1917 году. Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, находящиеся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и т.д.", - заявил Горбач во время чата на Главреде.
Об источнике: Sky News
Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
