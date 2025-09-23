Украина может победить в войне и вернуть все территории - Трамп раскрыл сценарий

Трамп заявил, что Украина имеет все шансы вернуть оккупированные территории благодаря поддержке ЕС и НАТО, при этом подчеркнув высокий боевой дух украинцев.

/ Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем сказал Трамп:

Украина может вернуть все свои территории и даже пойти дальше

Россия не достигла результатов в войне против Украины

Украина имеет высокий боевой дух

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО. Об этом он написал в заметке в социальной сети Truth Social.

"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет все возможности бороться и получить всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление границ, которые существовали до начала войны, вполне реально. Почему бы нет?", - написал президент США. видео дня

Трамп отметил, что Россия уже три с половиной года ведет бесцельную войну, на победу в которой настоящей военной мощи хватило бы меньше недели. Это не повышает престиж страны, а делает ее похожей на "бумажного тигра".

Президент США добавил, что жители Москвы и других крупных городов и районов по всей России узнают реальное положение дел - об огромных очередях за бензином и других проблемах военной экономики, где большинство ресурсов тратится на борьбу с Украиной.

Он также отметил, что Украина имеет высокий боевой дух и только укрепляется, - это еще больше демонстрирует слабость России.

"Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше! Путин и Россия находятся в большом экономическом затруднении, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что пожелает. Удачи всем!", - резюмировал Трамп.

Реально ли возвращение к границам 1991 года - мнение эксперта

Как писал Главред, возвращение Украины к границам 1991 года маловероятно, однако не исключается полностью. Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил, что такой сценарий может стать возможным в случае краха России, в частности падения ее политического руководства и распада системы управления.

"То есть когда будет что-то аналогичное распаду СССР или даже краху Российской империи в 1917 году. Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, находящиеся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и так далее", - заявил Горбач.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники прорвались на фронте и окружили около тысячи российских военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

В то же время, по словам представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, о значительном успехе на Добропольском направлении можно будет говорить только тогда, когда врага оттеснят от окрестностей Родинского.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отметил, что отсутствие реакции НАТО и Европы на российские дроновые провокации в Польше подталкивает Москву к новым действиям. В дальнейшем Россия может устраивать подобные инциденты не только против Польши, но и в отношении других государств.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

