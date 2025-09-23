Укр
Читать на украинском
ВСУ взяли в окружение 1000 оккупантов: Зеленский заинтриговал подробностями с фронта

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2025, 22:04
Украинские военные освободили 360 квадратных километров.
Украинские военные окружили 1000 российских оккупантов / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Что известно:

  • Украинские военные освободили 360 квадратных километров территории
  • ВСУ окружили 1000 российских оккупантов

Украинские военные смогли прорваться на фронте и взять в "кольцо" 1000 российских оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Он также добавил, что бойцы ВСУ освободили 360 квадратных километров территории.

"Наши солдаты в этом месяце деоккупировали 360 (квадратных - ред.) километров и окружили 1000 солдат. Конечно, мы хотим обмена, но в любом случае нам нужны наши солдаты", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская оборона будет продолжаться, пока Россия не прекратит войну.

Успехи ВСУ на фронте - мнение эксперта

Как писал Главред, в Донецкой области Силы обороны ведут активные боевые действия и уже освободили семь населенных пунктов, создавая для оккупантов серьезные проблемы. Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Самая большая контратакующая операция сейчас продолжается на Добропольском направлении. Там для оккупантов готовят три возможных "котла", в которые могут попасть их группировки.

"Конечно, мы не увидим результатов в ближайшие дни, но в течение следующих недель или, возможно, месяцев мы будем наблюдать проблемы у российских войск. Они будут вынуждены на это направление перебрасывать свои лучшие штурмовые подразделения, в частности десантно-штурмовые войска и подразделения морской пехоты",- сказал он в эфире 24 Канала.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Добропольском направлении и имеют постепенное продвижение. Как сообщил Александр Сырский, за минувшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км² и проведена зачистка и уничтожение противника на площади 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области.

На Покровском направлении командование армии России применяет все возможные средства, чтобы захватить Покровск и окружающие села. При этом сами российские военные откровенно недовольны такой тактикой, сообщили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.

21 сентября украинские военные обнародовали видео из села Алексеевка Сумской области, где в нескольких местах уже установлены государственные флаги. Как заявил 225-й Отдельный штурмовой полк, в этом населенном пункте оккупанты фактически "закопались" и только мечтают о выживании.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

