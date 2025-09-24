Укр
Читать на украинском
Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

Руслан Иваненко
24 сентября 2025, 01:49
Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп шаг за шагом изменил отношение к Украине.
Трамп, Путин, Зеленский
Зеленский рассказал, как Трамп отказался от мифов Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me, Владимир Зеленский

Кратко:

  • Трамп изменил отношение к Украине после разговоров с Зеленским
  • Президент США больше не верит Путину по Донбассу
  • Зеленский привел факты, повлиявшие на изменение мнения Трампа

Заявления Дональда Трампа от 23 сентября свидетельствуют об изменении его позиции по Украине. Ранее президент США находился под влиянием Владимира Путина, но сейчас ситуация изменилась. Детали рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отношения Трампа с Путиным

По словам Зеленского, Трамп имел определенные отношения с Путиным:

"Перед тем, как состоялся мой диалог с ним, у него были эти отношения. Я не знаю, на чем эти отношения базируются, но он доверял им. Когда Путин поделился с ним о ситуации на Востоке Украины: "через день, через неделю, через месяц...", все эти сказки, что они оккупируют весь Донбасс или часть, которую мы контролируем, большую часть", - рассказал президент Украины.

Таким образом, Путин регулярно сообщал Трампу о якобы планах захвата Донбасса, и президент США этому верил. В то же время в разговорах с Зеленским или лично Трамп отмечал, что россияне могут оккупировать Донбасс осенью, и "нам надо что-то делать".

Изменение мнения Трампа

Впоследствии позиция Трампа изменилась, однако процесс происходил постепенно.

"Затем, шаг за шагом, он понял, что Путин распространяет информацию, далекую от реальности на поле боя, далекую от правды. И, конечно, сейчас он значительно больше доверяет мне, информации, которой моя разведка и военные делятся с партнерами", - заявил Зеленский.

Изменение мнения Трампа - экспертное мнение

По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), Владимир Путин демонстрирует стремление инициировать переговоры с США по контролю над вооружениями, чтобы усилить собственные стратегические позиции.

По мнению экспертов, российский лидер рассчитывает, что такая инициатива будет способствовать улучшению двусторонних отношений и позволит Москве получить выгодные уступки в войне против Украины.

Аналитики ISW добавляют, что Путин ожидает: сочетание запуска инициативы "Новый СНВ" с другими шагами по нормализации контактов с США может создать благоприятную атмосферу для предметного стратегического диалога между государствами. Таким образом, эти действия Кремля выглядят не только как дипломатическая инициатива, но и как инструмент влияния на международную безопасность и позиции России в войне против Украины.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники прорвались на фронте и окружили около тысячи российских военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

В то же время, по словам представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, о значительном успехе на Добропольском направлении можно будет говорить только тогда, когда врага оттеснят от окрестностей Родинского.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отметил, что отсутствие реакции НАТО и Европы на российские дроновые провокации в Польше подталкивает Москву к новым действиям. В дальнейшем Россия может устраивать подобные инциденты не только против Польши, но и в отношении других государств.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

