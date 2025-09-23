Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на Москву

Кратко:
- Ночная атака дронов и аэростатов по нескольким регионам РФ
- Неизвестные аэростаты летали на высоте около 10 км
- Зафиксированы пролеты над Москвой, Московской, Чувашией и Татарстаном
В ночь на 23 сентября беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Как сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ, во время атаки были задействованы неизвестные аэростаты, которые дезориентировали российскую ПВО.
"Воздушных шаров было действительно много, при этом они не имеют никакой точности", - заявил собеседник издания.видео дня
География и детали пролета аэростатов
По данным российских источников, пролеты аэростатов фиксировали в Московской области, Москве, Чувашии, Татарстане, Ярославской и Тверской областях. Некоторые российские "военкоры" утверждали, что эти воздушные шары летели на высоте около 10 км над Москвой и якобы имели боевую часть.
Издание Militarnyi отмечает, что на такой высоте обычно летают большие пассажирские и транспортные самолеты. Появление неустановленных объектов на этих высотах может дезорганизовать воздушное сообщение и помешать работе российских систем ПВО.
Журналисты также напоминают, что эту версию косвенно подтверждают кадры пролета тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" на сверхнизких высотах прямо над жилыми домами в Москве той же ночью.
Экспертное мнение
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал массированные удары России по Украине и попадание по зданию Кабинета Министров. Он подчеркнул, что Украине необходимо иметь баллистические ракеты, чтобы давать адекватный ответ по территории РФ.
Жданов напомнил о недавнем обстреле рабочего места премьера Юлии Свириденко, третьего по политической иерархии лица в Украине.
"При этом Мишустин почему-то не ходит по руинам своего кабинета в Доме правительства РФ на набережной в Москве. А почему? Сколько ракет полетело в ответ на удары по Киеву? Ни одной! А должен быть зеркальный ответ, причем бить нужно по всему, начиная от мавзолея и заканчивая Домом правительства РФ", - отметил эксперт.
По его словам, после варварских обстрелов украинских городов адекватные удары по объектам в Москве должны стать обязательными.
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, столица страны-агрессора Москва находится под массированной атакой дронов. Взрывы прогремели в нескольких районах города. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Кроме того, в ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу нескольких нефтеперекачивающих станций на территории России. Операцию провели бойцы СБУ совместно с военнослужащими Сил специальных операций ВСУ.
Также в ночь на 16 сентября подразделения ССО ВСУ вместе с другими силами обороны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. По данным Генштаба ВСУ, в районе объекта произошли взрывы и пожар, а точные результаты поражения еще уточняются.
Об источнике: Милитарный
Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия.
Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году.
31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.
