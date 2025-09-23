Путин придумал план сближения с США, чтобы 'выбить' уступки в войне - ISW

Российский лидер использует тему контроля над вооружениями как инструмент давления на США, отметили аналитики ISW.

Путин придумал новую хитрость, чтобы сблизиться с США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Лидер РФ Владимир Путин стремится инициировать переговоры с США по контролю над вооружениями. Российский лидер рассчитывает, что это будет способствовать улучшению отношений между странами, а также позволит получить выгодные для Москвы уступки в войне против Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Путин пытается давить на администрацию Трампа, чтобы она начала переговоры по контролю над вооружениями, чтобы способствовать сближению между США и Россией и получить уступки от Соединенных Штатов по войне в Украине, как и прогнозировала ISW в августе 2025 года", - говорится в отчете.

Эксперты ISW отметили, что ранее Путин предполагал, что реализация его инициативы "Новый СНВ" в сочетании с другими шагами по нормализации отношений с США может создать "благоприятную атмосферу" для предметного стратегического диалога между двумя государствами.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль выдвигает перед США перспективу двусторонних переговоров по контролю над вооружениями, чтобы обеспечить желаемые требования России в Украине и отвлечь от РФ ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах", - сообщили в Институте изучения войны.

Кроме этого, Россия пытается спровоцировать эскалацию в течение последних месяцев. Одним из таких шагов стал официальный выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) в августе 2025 года. Кремль рассчитывает, что это давление заставит США начать переговоры по контролю над вооружениями на двусторонней основе.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Применит ли РФ ядерное оружие

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает маловероятным применение Россией ядерного оружия против Украины. По его словам, "ящик Пандоры вряд ли кто-то рискнет открыть".

По мнению Жданова, Путин стремится завоевать Украину, а не создавать радиоактивный хаос, который может угрожать даже Москве.

"Российские пропагандисты рисуют картину, что ядерное облако в случае удара пойдет на Европу, но оно может пойти и на Москву. Если ты хочешь что-то завоевать, ты это портить не будешь - товар надо беречь", - отметил эксперт в интервью Главреду.

Что касается Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), Путин заявил накануне, что Россия готова придерживаться количественных ограничений на ядерное оружие, хотя участие в договоре было "приостановлено" в 2023 году.

Москва подчеркнула, что готова придерживаться ключевых положений СНВ-3 после 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия договора. При этом Путин уточнил, что РФ будет придерживаться положений договора еще один год при условии, если США будут выполнять аналогичные обязательства.

Россия заявляет о якобы "колоссальных угрозах" со стороны Запада, из-за которых вынуждена модернизировать свой ядерный арсенал. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подчеркнул якобы стратегическую необходимость усиления оборонного потенциала страны.

Как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио резко ответил на ядерные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что подобные заявления не имеют реальной силы, ведь Россия не способна эффективно противостоять даже европейским странам, не говоря уже о США.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

