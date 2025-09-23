Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

Юрий Берендий
23 сентября 2025, 23:32
401
Зеленский прокомментировал изменение позиции Трампа относительно войны РФ против Украины и отметил, что роль президента США может побудить масштабные изменения.
Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года
Что означает заявление Трампа о границах 1991 года / Колаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом
  • Что означает заявление президента США о выходе Украины на границы 1991 года
  • Какова роль Китая в окончании войны

23 сентября 2025 года по завершении двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в которой рассказал о деталях переговоров.

Главред собрал основные заявления президента Украины Зеленского относительно войны.

видео дня

Как Зеленский описал переговоры с Трампом

Зеленский отметил, что в начале встречи обсуждался ряд важных вопросов, и хотя все детали разговора пока не раскрываются, он был продуктивным. Особое внимание уделяли ситуации на фронте, и президент США теперь знает больше деталей, чем раньше. Он выразил благодарность Трампу и его команде за поддержку.

"Я дал ему информацию о текущей ситуации на поле боя, это очень важно, потому что я хотел этого с самого начала, я хотел, чтобы он понимал и чувствовал то, что мы чувствуем. Это действительно был очень хороший разговор. Также мы говорили о морали российских военных, я также очень рад, что информация, которой владеет президент Трамп, очень близка к информации, которую мы имеем", - указывает Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировало Общественное.

Владимир Зеленский, Дональд Трамп
/ фото: ОП

Зеленский добавил, что важно понимать, что именно происходит с противником. Во время встречи также обменялись информацией о состоянии российской экономики, которая ухудшается, хотя определенные источники доходов у них остаются. Это, по мнению Зеленского, является положительным для Украины, ведь ресурсы России тратятся на ведение войны.

"Тогда как их экономика сейчас находится в сложном положении, им нужны деньги, их объем уменьшается и, конечно, мы в данном случае согласны с президентом Трампом о необходимости остановки закупки энергетических ресурсов от России со стороны стран", - подчеркнул глава государства.

О закупке странами Европы нефти и газа из России

Зеленский сообщил, что имел длительный разговор с премьер-министром Словакии, одной из стран, закупающих газ и нефть. Он отметил, что существуют логистические сложности с доставкой энергоресурсов в отдельные европейские государства, и хотя они ищут более дешевые способы поставки, в конце концов придется платить значительно больше.

"Придется заплатить своей независимостью. Мы это прекрасно осознаем, поскольку в Украине такое происходило достаточно давно. Но мы соседи с Россией. Россия продавала Украине дешевые энергетические ресурсы. Это была большая ошибка Украины. Мы были очень зависимыми от этого. А после того Россия начала влиять уже на все, на независимость, на свободу, на избирательные процессы, на парламент, на многое. И именно поэтому я прекрасно понимаю Словакию. Я думаю, что они готовы искать альтернативные пути, что хорошо", - подчеркнул он.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
/ Инфографика: Главред

В то же время Зеленский подчеркнул, что премьер Венгрии Виктор Орбан пока не готов к таким мерам, что, по его мнению, является ошибкой, однако не вся страна должна платить за действия одного лидера. Он считает это важным вопросом и выразил надежду, что президент Трамп сможет повлиять на Орбана, ведь хорошо его знает, а также надеется, что другие европейские лидеры проведут диалог с венгерским президентом.

Что Путин рассказывал Трампу

Зеленский рассказал, что сначала Трамп доверял информации, которую Путин подавал о ситуации в Украине, в частности о якобы скором захвате Донбасса и других территорий. Однако в дальнейших разговорах Трамп осознал, что данные Путина не соответствуют действительности на поле боя, и теперь он больше доверяет Зеленскому, поскольку украинская разведка предоставляет точную информацию партнерам.

"Я думаю, что это очевидно, что в сентябре мы деоккупировали примерно 360 километров квадратных территории и мы контролируем определенное еще количество российских военных (в окружении, - ред.). То есть все эти аспекты, первый момент, второй момент, данные разведки, все это, оно имеет влияние. Европа ближе. Безусловно, они ближе, они более погружены в ситуацию с самого начала войны. Собственно, это очевидно причина. Вы же помните, что говорили, что Путин будет пытаться распространить войну. И сегодня президент Трамп согласился со мной. Я сказал ему, что он не будет ждать завершения войны в Украине. Вместо этого он будет пытаться искать слабые места в Европе в странах-членах НАТО, он будет пытаться это сделать", - сказал он.

Зеленский добавил, что он не знает, каким способом Путин будет действовать дальше - через кибератаки или другие методы. Он отметил примеры атак на Данию и Норвегию с территории Беларуси, а также использование различных типов дронов для проверки готовности Европы. Несмотря на это, Украина и ее партнеры имеют полную картину и готовы реагировать.

Реакция Зеленского на сообщение Трампа о возвращении Украины к границам 1991 года

Отвечая на вопрос относительно сообщения Трампа, в котором впервые говорится о возможности возвращения Украины к границам 1991 года, Зеленский подчеркнул, что Трамп обладает способностью радикально изменить ситуацию.

"Я не буду делиться всеми деталями нашей встречи... Трамп - это тот, кто может изменить в корне все", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский, Дональд Трамп
/ фото: ОП

Зеленский подчеркнул важность этого момента, называя Трампа "человеком, который меняет правила игры".

"Я считаю, что это очень важный момент, но надеюсь, что президент Трамп разберется с этим. И европейские лидеры, я думаю, также проведут диалог со странами ЕС по этому поводу. Трамп сам по себе является тем, кто меняет правила игры. Я думаю, что сейчас он ближе к этой ситуации, в мире не так много игроков, которые могут менять правила игры, но он ближе всего к этому", - говорит он, передает Sky News.

О роли Китая в завершении войны

В то же время Зеленский отметил, что не чувствует заинтересованности со стороны Китая в завершении этой войны.

"Я не знаю, почему. Конечно, все мы можем быть экспертами в кавычках и можем сказать, что смотрите это через экономику или через историю, но мы действительно этого не знаем. Мы видим и чувствуем, что они не заинтересованы в завершении этой войны. И именно поэтому я считаю, что президент Трамп - это тот, кто может в корне изменить эту ситуацию", - утверждает он.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
/ Инфографика: Главред

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны.

"Мы понимаем, что на сегодня не знаем всех деталей относительно мер предосторожности", - сказал Зеленский.

По его словам, хотя конкретные детали еще неизвестны, положительно, что команды обеих сторон будут работать над определенными видами вооружения и дронов, необходимых для реализации этих гарантий.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп мирное урегулирование новости Украины Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиян

Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиян

00:17Война
Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

23:32Война
Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

22:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 века

Последние новости

00:17

Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиян

00:05

Готовим клубнику к зиме: как правильно "укутать" ее, чтобы она выдержала морозыВидео

23 сентября, вторник
23:32

Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

22:26

Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

22:10

Украина может победить в войне и вернуть все территории - Трамп раскрыл сценарий

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
22:04

ВСУ взяли в окружение 1000 оккупантов: Зеленский заинтриговал подробностями с фронта

21:57

Угроза до сих пор сохраняется: в ВСУ рассказали о новой опасности для одного из городов

21:14

Трамп объявил приговор для России - сколько еще будет длиться война в Украине

21:02

НБУ внезапно изменил курс доллара, евро и злотого: каким будет курс валют 24 сентября

Реклама
20:53

Александр Панкратов-Черный в реанимации из-за смертельной болезни - детали

20:46

Под ударом могут оказаться несколько государств: по каким странам РФ может скоро ударитьВидео

20:42

Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

20:42

Штраф и даже конфискация: в Украине планируют усилить ответственность для водителей

20:33

Пенсию могут заморозить: украинцам раскрыли, как не остаться без выплат

19:46

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату внезапного похолодания

19:37

Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

19:30

РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

19:30

Трамп разозлился и выдал громкое заявление на Генассамблее ООНВидео

19:18

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивитВидео

19:17

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Реклама
19:10

Бои и окружение: что происходит в районе Добропольямнение

18:50

Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на МосквуВидео

18:49

Пятна с ковров исчезнут за 15 минут: какое средство поможет

18:43

Обстрел Киева 7 сентября: умерла роженица, пострадавшая от удара "Шахеда"

18:42

Как хранить оснастки, которые уже были в использовании - лайфхак

18:37

Модные аксессуары, которые произведут впечатление новости компании

18:20

Уничтожены установки, которыми били по Украине: мощная атака на "Искандеры" в РФФото

18:18

Преемник Путина: названа неожиданное имя и главное условие смены властиВидео

17:55

Быстрое и очень вкусное блюдо: рецепт салата Венеция

17:39

Дочь Пескова сбежала из России за день до "большой войны" – СМИ

17:34

Если человек пропал без вести, как за него молиться: священник ответилВидео

17:26

Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН - что он сказал об Украине и РоссииВидео

17:26

Как и где правильно хранить яйца: неожиданный ответ удивит бывалых хозяекВидео

17:13

Почему США не вводят санкции против России - Рубио назвал реальную причину

17:10

Никак не из-за внешности: ТОП-4 неочевидных признака, что вы очаровываете людей

17:02

Все в огне, много пострадавших, есть погибший: РФ безжалостно атаковала ЗапорожьеФотоВидео

17:02

Состояние такое себе: тяжелобольной заслуженный артист Украины вышел на связь

16:46

"Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы

16:34

Россия готовит новую массированную атаку по Украине - названы возможные цели удара

16:33

Заключение до 10 лет и взыскания: украинцев начали штрафовать за "уборку"

Реклама
16:26

Его считают "отцом гривни": в США умер украинский художник Василий Лопата

16:23

Авто не реагирует на ключ - что делать и как понять, что иммобилайзер "умер"Видео

16:21

РФ придумала новый способ, как победить Украину: что задумали российские оккупантыВидео

16:06

HBO Max в Украине: топ 5 сериалов, которые стоит смотреть в первую очередьВидео

15:38

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

15:24

"Заблокировано": полиция Нью-Йорка задержала Макрона из-за Трампа, странное видео

15:17

В Украине стремительно растут цены на ключевые продукты - что подорожало больше всего

15:16

Российские Ту-95 уже в зоне пусковых рубежей: есть угроза ракетного удара по Украине

15:00

Убирать или нет: что делать с гнилыми яблоками на участкеВидео

14:55

Партию Порошенко раздирают скандалы: отдых на Мальдивах, часы за $50 тысяч и ОПЗЖ в руководстве, – эксперт

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять