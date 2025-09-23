Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

Зеленский прокомментировал изменение позиции Трампа относительно войны РФ против Украины и отметил, что роль президента США может побудить масштабные изменения.

Что означает заявление Трампа о границах 1991 года / Колаж: Главред

О чем говорится в материале:

Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом

Что означает заявление президента США о выходе Украины на границы 1991 года

Какова роль Китая в окончании войны

23 сентября 2025 года по завершении двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в которой рассказал о деталях переговоров.

Главред собрал основные заявления президента Украины Зеленского относительно войны.

Как Зеленский описал переговоры с Трампом

Зеленский отметил, что в начале встречи обсуждался ряд важных вопросов, и хотя все детали разговора пока не раскрываются, он был продуктивным. Особое внимание уделяли ситуации на фронте, и президент США теперь знает больше деталей, чем раньше. Он выразил благодарность Трампу и его команде за поддержку.

"Я дал ему информацию о текущей ситуации на поле боя, это очень важно, потому что я хотел этого с самого начала, я хотел, чтобы он понимал и чувствовал то, что мы чувствуем. Это действительно был очень хороший разговор. Также мы говорили о морали российских военных, я также очень рад, что информация, которой владеет президент Трамп, очень близка к информации, которую мы имеем", - указывает Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировало Общественное.

Зеленский добавил, что важно понимать, что именно происходит с противником. Во время встречи также обменялись информацией о состоянии российской экономики, которая ухудшается, хотя определенные источники доходов у них остаются. Это, по мнению Зеленского, является положительным для Украины, ведь ресурсы России тратятся на ведение войны.

"Тогда как их экономика сейчас находится в сложном положении, им нужны деньги, их объем уменьшается и, конечно, мы в данном случае согласны с президентом Трампом о необходимости остановки закупки энергетических ресурсов от России со стороны стран", - подчеркнул глава государства.

О закупке странами Европы нефти и газа из России

Зеленский сообщил, что имел длительный разговор с премьер-министром Словакии, одной из стран, закупающих газ и нефть. Он отметил, что существуют логистические сложности с доставкой энергоресурсов в отдельные европейские государства, и хотя они ищут более дешевые способы поставки, в конце концов придется платить значительно больше.

"Придется заплатить своей независимостью. Мы это прекрасно осознаем, поскольку в Украине такое происходило достаточно давно. Но мы соседи с Россией. Россия продавала Украине дешевые энергетические ресурсы. Это была большая ошибка Украины. Мы были очень зависимыми от этого. А после того Россия начала влиять уже на все, на независимость, на свободу, на избирательные процессы, на парламент, на многое. И именно поэтому я прекрасно понимаю Словакию. Я думаю, что они готовы искать альтернативные пути, что хорошо", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что премьер Венгрии Виктор Орбан пока не готов к таким мерам, что, по его мнению, является ошибкой, однако не вся страна должна платить за действия одного лидера. Он считает это важным вопросом и выразил надежду, что президент Трамп сможет повлиять на Орбана, ведь хорошо его знает, а также надеется, что другие европейские лидеры проведут диалог с венгерским президентом.

Что Путин рассказывал Трампу

Зеленский рассказал, что сначала Трамп доверял информации, которую Путин подавал о ситуации в Украине, в частности о якобы скором захвате Донбасса и других территорий. Однако в дальнейших разговорах Трамп осознал, что данные Путина не соответствуют действительности на поле боя, и теперь он больше доверяет Зеленскому, поскольку украинская разведка предоставляет точную информацию партнерам.

"Я думаю, что это очевидно, что в сентябре мы деоккупировали примерно 360 километров квадратных территории и мы контролируем определенное еще количество российских военных (в окружении, - ред.). То есть все эти аспекты, первый момент, второй момент, данные разведки, все это, оно имеет влияние. Европа ближе. Безусловно, они ближе, они более погружены в ситуацию с самого начала войны. Собственно, это очевидно причина. Вы же помните, что говорили, что Путин будет пытаться распространить войну. И сегодня президент Трамп согласился со мной. Я сказал ему, что он не будет ждать завершения войны в Украине. Вместо этого он будет пытаться искать слабые места в Европе в странах-членах НАТО, он будет пытаться это сделать", - сказал он.

Зеленский добавил, что он не знает, каким способом Путин будет действовать дальше - через кибератаки или другие методы. Он отметил примеры атак на Данию и Норвегию с территории Беларуси, а также использование различных типов дронов для проверки готовности Европы. Несмотря на это, Украина и ее партнеры имеют полную картину и готовы реагировать.

Реакция Зеленского на сообщение Трампа о возвращении Украины к границам 1991 года

Отвечая на вопрос относительно сообщения Трампа, в котором впервые говорится о возможности возвращения Украины к границам 1991 года, Зеленский подчеркнул, что Трамп обладает способностью радикально изменить ситуацию.

"Я не буду делиться всеми деталями нашей встречи... Трамп - это тот, кто может изменить в корне все", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул важность этого момента, называя Трампа "человеком, который меняет правила игры".

"Я считаю, что это очень важный момент, но надеюсь, что президент Трамп разберется с этим. И европейские лидеры, я думаю, также проведут диалог со странами ЕС по этому поводу. Трамп сам по себе является тем, кто меняет правила игры. Я думаю, что сейчас он ближе к этой ситуации, в мире не так много игроков, которые могут менять правила игры, но он ближе всего к этому", - говорит он, передает Sky News.

О роли Китая в завершении войны

В то же время Зеленский отметил, что не чувствует заинтересованности со стороны Китая в завершении этой войны.

"Я не знаю, почему. Конечно, все мы можем быть экспертами в кавычках и можем сказать, что смотрите это через экономику или через историю, но мы действительно этого не знаем. Мы видим и чувствуем, что они не заинтересованы в завершении этой войны. И именно поэтому я считаю, что президент Трамп - это тот, кто может в корне изменить эту ситуацию", - утверждает он.

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны.

"Мы понимаем, что на сегодня не знаем всех деталей относительно мер предосторожности", - сказал Зеленский.

По его словам, хотя конкретные детали еще неизвестны, положительно, что команды обеих сторон будут работать над определенными видами вооружения и дронов, необходимых для реализации этих гарантий.

