Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

Главное:
- В Украине здания оборудуют ИТП
- В каждом доме отдельно будет регулироваться подача тепла
Правительство Украины поддержало законопроект, предусматривающий установление индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, которые присоединены к системам централизованного теплоснабжения.
Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, выполнение этого решения будет обязательным и важным шагом для модернизации тепловой инфраструктуры и повышения ее энергоэффективности.
Что будет работать вместо централизованного отопления
Как пояснили в министерстве, индивидуальный тепловой пункт - это компактный автоматизированный комплекс, который устанавливается непосредственно в доме и регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого объекта.
"Он получает теплоноситель из центральной сети и через теплообменники передает тепло системам отопления и горячего водоснабжения здания. ИТП будут обеспечивать дома стабильным отоплением и горячей водой, позволят гибко регулировать потребление тепловой энергии и снижать счета жителей", - говорится в сообщении.
Законопроект также предусматривает усовершенствование порядка формирования тарифов, чтобы расходы на установку ИТП включались в тариф на транспортировку тепловой энергии.
Теплоснабжение в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил о том, что некоторые города Украины могут оказаться без отопления и электричества в случае ракетно-дронных атак. Наибольший дефицит возможен в крупных городах и регионах вне фронтовой полосы.
Ранее директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что в некоторых регионах Украины зимой не будет отопления. Это может произойти из-за непрекращающихся обстрелов и повреждения инфраструктуры.
Накануне стало известно, что Правительство начинает подготовку к новому отопительному сезону 2025-2026 годов, поэтому приготовило постановление "О предоставлении помощи населению на приобретение твердого бытового топлива".
Читайте также:
- Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине
- Здоровье подводит Кадырова: аналитик спрогнозировала проблемы для Чечни и Кремля
- Огромный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ - Forbes
Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития)
Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред