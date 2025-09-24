Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

Анна Косик
24 сентября 2025, 14:28
33
В Украине изменят принцип подачи тепла населению.
отопление
Как в Украине будут действовать ИТП / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Украине здания оборудуют ИТП
  • В каждом доме отдельно будет регулироваться подача тепла

Правительство Украины поддержало законопроект, предусматривающий установление индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, которые присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, выполнение этого решения будет обязательным и важным шагом для модернизации тепловой инфраструктуры и повышения ее энергоэффективности.

видео дня

Что будет работать вместо централизованного отопления

Как пояснили в министерстве, индивидуальный тепловой пункт - это компактный автоматизированный комплекс, который устанавливается непосредственно в доме и регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого объекта.

"Он получает теплоноситель из центральной сети и через теплообменники передает тепло системам отопления и горячего водоснабжения здания. ИТП будут обеспечивать дома стабильным отоплением и горячей водой, позволят гибко регулировать потребление тепловой энергии и снижать счета жителей", - говорится в сообщении.

Законопроект также предусматривает усовершенствование порядка формирования тарифов, чтобы расходы на установку ИТП включались в тариф на транспортировку тепловой энергии.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Теплоснабжение в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил о том, что некоторые города Украины могут оказаться без отопления и электричества в случае ракетно-дронных атак. Наибольший дефицит возможен в крупных городах и регионах вне фронтовой полосы.

Ранее директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что в некоторых регионах Украины зимой не будет отопления. Это может произойти из-за непрекращающихся обстрелов и повреждения инфраструктуры.

Накануне стало известно, что Правительство начинает подготовку к новому отопительному сезону 2025-2026 годов, поэтому приготовило постановление "О предоставлении помощи населению на приобретение твердого бытового топлива".

Читайте также:

Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития)

Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть повреждения

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть повреждения

14:25Мир
Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

13:44Украина
Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

12:43Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Последние новости

14:37

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

14:35

Чем отличаются две девушки: только люди с "зрением орла" найдут три детали

14:28

Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

14:27

Как заставить орхидею цвести чаще: эксперты назвали единственную формулу

14:25

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть поврежденияВидео

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - КурносоваПутин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
14:05

Копия Квиткова: Джессика Альба опубликовала интересное фото

13:44

Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

13:37

Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий

13:31

"Спасение" для водителей: на дорогах появился новый и странный зеленый знак

Реклама
13:16

Здоровье подводит Кадырова: аналитик спрогнозировала проблемы для Чечни и Кремля

12:43

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

12:39

Трамп назвал Россию "бумажным тигром" - Песков отличился бессмысленным ответом

12:33

Почему 25 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

12:27

"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

12:15

Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка

12:13

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

11:50

Отключается само: у новых iPhone 17 случился массовый сбой

11:49

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах: будут вмещать до 50 человек

11:46

Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

11:42

Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великанВидео

Реклама
11:36

"Ступор" и "мясорубка": Залужный оценил нынешнюю ситуацию на фронте

11:34

Серверы "властей" Крыма взломаны: в руках ГУР переписка Аксенова и не только

11:00

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

10:59

ЕС будет защищаться "стеной дронов" от РФ: когда создадут оборонительную сеть

10:47

"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

10:36

"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

10:34

Президент США дистанцируется от войны и "умывает руки" – NYT

10:25

"Солдаты партии" под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убратьВидео

10:18

Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябреВидео

09:59

Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

09:52

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с ПутинымВидео

09:47

Куда делась Роза Аль-Намри: что случилось с телеведущей

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 сентября (обновляется)

09:39

Обречены на трудности: четыре самых несовместимых знака зодиака

09:31

Почему мобилизация стала самым опасным кризисом странымнение

09:14

Совсем не узнать: предательница Лорак обрезала волосы и сталаблондинкой

09:14

Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

08:47

Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

08:40

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Отличная форма в 44 года: что делает со своим телом Ким Кардашьян

Реклама
08:21

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

07:50

Терпение Трампа не безгранично: Рубио назвал путь к завершению войны в Украине

07:10

Где спрятан зайчик: только самые внимательные его найдут за 11 секунд

06:55

"Это несправедливо и невозможно": Трамп пересмотрел подход к Украине

06:51

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

06:10

Прорыв на Донбассе и блэкаут: контуры осенней игры Путинамнение

06:00

Вместо Оливье: быстрый салат Копейка из нескольких ингредиентовВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной и котами за 51 секунду

05:24

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

04:45

Где спрятана "неправильная цифра": только самые внимательные найдут ее за 8 секунд

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять