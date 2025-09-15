Укр
50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

Правительство утвердило госбюджет-2026 и передает его в Верховную Раду для окончательного принятия.
Свириденко
Кабмин увеличивает расходы на оборону, образование и здравоохранение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko/photos

Кратко:

  • Правительство утвердило госбюджет-2026 на 4,8 трлн грн с дефицитом 18,4% ВВП
  • Расходы на оборону составят 2,8 трлн грн, доходы прогнозируют на 2,83 трлн грн
  • Потребность во внешнем финансировании бюджета составляет 2,08 трлн грн

Правительство Украины одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, который вскоре передадут на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

В проекте бюджета заложены расходы на уровне 4,8 трлн грн, что на 415 млрд грн больше, чем в 2025 году. Доходы прогнозируются на 2,83 трлн грн (+18,8% по сравнению с 2025 годом), а дефицит ожидается до 18,4% ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2,08 трлн грн.

видео дня

Главным приоритетом документа остается сектор безопасности и обороны - на него предусмотрено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). В частности, не менее 44,3 млрд грн направят на производство украинских боеприпасов, ракет, ПВО, авиационной и бронетехники.

На образование предусмотрено 265,4 млрд грн. Планируется повышение зарплат учителей на 50% в два этапа, бесплатное питание для 4,4 млн школьников, а стипендии студентов увеличат вдвое.

Расходы на здравоохранение составят 258 млрд грн: зарплата врачей вырастет до 35 тыс. грн, расширят программу бесплатных лекарств и запустят программу "Чекап 40+".

На пенсионное обеспечение предусмотрено более 1 трлн грн с индексацией, а на соцсферу - 467,1 млрд грн (помощь ВПЛ, программы для детей, демографическая поддержка).

Ветеранская политика финансируется в объеме 17,9 млрд грн, в том числе на жилье и стоматологию. Поддержка бизнеса составит 41,5 млрд грн (программы "5-7-9%", "еОселя", Brave1), АПК - 13,1 млрд грн, культура - 4,7 млрд грн, публичные инвестиции на восстановление - 45,9 млрд грн.

Общие доходы регионов составят 871,9 млрд грн, а межбюджетные трансферты - 289,3 млрд грн.

Экономические новости - главное:

Напомним, Главред писал, что в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает, что потребности Украины в финансировании до 2027 года могут превышать прогнозы правительства на 20 млрд долларов.

Министерство финансов Украины исходит из более пессимистического сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на форуме Forbes Money.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

