50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

Правительство утвердило госбюджет-2026 и передает его в Верховную Раду для окончательного принятия.

Кабмин увеличивает расходы на оборону, образование и здравоохранение

Правительство утвердило госбюджет-2026 на 4,8 трлн грн с дефицитом 18,4% ВВП

Расходы на оборону составят 2,8 трлн грн, доходы прогнозируют на 2,83 трлн грн

Потребность во внешнем финансировании бюджета составляет 2,08 трлн грн

Правительство Украины одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, который вскоре передадут на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

В проекте бюджета заложены расходы на уровне 4,8 трлн грн, что на 415 млрд грн больше, чем в 2025 году. Доходы прогнозируются на 2,83 трлн грн (+18,8% по сравнению с 2025 годом), а дефицит ожидается до 18,4% ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2,08 трлн грн.

Главным приоритетом документа остается сектор безопасности и обороны - на него предусмотрено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). В частности, не менее 44,3 млрд грн направят на производство украинских боеприпасов, ракет, ПВО, авиационной и бронетехники.

На образование предусмотрено 265,4 млрд грн. Планируется повышение зарплат учителей на 50% в два этапа, бесплатное питание для 4,4 млн школьников, а стипендии студентов увеличат вдвое.

Расходы на здравоохранение составят 258 млрд грн: зарплата врачей вырастет до 35 тыс. грн, расширят программу бесплатных лекарств и запустят программу "Чекап 40+".

На пенсионное обеспечение предусмотрено более 1 трлн грн с индексацией, а на соцсферу - 467,1 млрд грн (помощь ВПЛ, программы для детей, демографическая поддержка).

Ветеранская политика финансируется в объеме 17,9 млрд грн, в том числе на жилье и стоматологию. Поддержка бизнеса составит 41,5 млрд грн (программы "5-7-9%", "еОселя", Brave1), АПК - 13,1 млрд грн, культура - 4,7 млрд грн, публичные инвестиции на восстановление - 45,9 млрд грн.

Общие доходы регионов составят 871,9 млрд грн, а межбюджетные трансферты - 289,3 млрд грн.

Напомним, Главред писал, что в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает, что потребности Украины в финансировании до 2027 года могут превышать прогнозы правительства на 20 млрд долларов.

Министерство финансов Украины исходит из более пессимистического сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на форуме Forbes Money.

