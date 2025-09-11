Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании

МВФ оценивает потребности Украины в финансировании и предлагает согласовать сумму нового пакета до конца года.

Киев стремится получить одобрение нового кредитного пакета / depositphotos.com/ua, УНИАН

МВФ оценивает потребности Украины в финансировании до 2027 года на $20 млрд больше

Текущий пакет МВФ в $15,5 млрд почти использован

Разногласия между Киевом и МВФ обсуждают до конца недели

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает, что потребности Украины в финансировании до 2027 года могут превышать прогнозы правительства на 20 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Расхождения в прогнозах

Разногласия возникли во время встреч сотрудников МВФ с представителями украинского правительства в Киеве относительно внешнего финансирования на 2026-2027 годы.

По оценкам МВФ, общая сумма, которую Украина должна обеспечить, будет на 10-20 млрд долларов выше, чем прогнозы Киева, которые составляют 37,5 млрд долларов за два года.

Необходимость согласования

Согласование этих разногласий является важным перед рассмотрением новой программы кредитования для Украины, поскольку текущее финансирование исчерпывается. Большая часть текущего пакета МВФ в размере 15,5 млрд долларов уже поступила в Украину.

Позиция правительства и планы на новый пакет

Программа предусматривала окончание войны в этом году и рассчитана до 2027 года. Премьер-министр Юлия Свириденко стремится до конца года получить одобрение нового пакета от правления МВФ, отмечает издание.

Украина не планирует увеличивать налоговую нагрузку на население, несмотря на рекомендации МВФ. Кредитор также настаивает на уменьшении размера теневой экономики, который, по оценкам Кабмина, составляет более 30% ВВП.

По информации Bloomberg, консультации будут продолжаться и стороны должны договориться о сумме на следующей неделе.

