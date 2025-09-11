Укр
Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании

Руслан Иваненко
11 сентября 2025, 20:02
МВФ оценивает потребности Украины в финансировании и предлагает согласовать сумму нового пакета до конца года.
Доллары, МВФ
Киев стремится получить одобрение нового кредитного пакета / depositphotos.com/ua, УНИАН

Кратко:

  • МВФ оценивает потребности Украины в финансировании до 2027 года на $20 млрд больше
  • Текущий пакет МВФ в $15,5 млрд почти использован
  • Разногласия между Киевом и МВФ обсуждают до конца недели

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает, что потребности Украины в финансировании до 2027 года могут превышать прогнозы правительства на 20 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Расхождения в прогнозах

Разногласия возникли во время встреч сотрудников МВФ с представителями украинского правительства в Киеве относительно внешнего финансирования на 2026-2027 годы.

По оценкам МВФ, общая сумма, которую Украина должна обеспечить, будет на 10-20 млрд долларов выше, чем прогнозы Киева, которые составляют 37,5 млрд долларов за два года.

Необходимость согласования

Согласование этих разногласий является важным перед рассмотрением новой программы кредитования для Украины, поскольку текущее финансирование исчерпывается. Большая часть текущего пакета МВФ в размере 15,5 млрд долларов уже поступила в Украину.

Позиция правительства и планы на новый пакет

Программа предусматривала окончание войны в этом году и рассчитана до 2027 года. Премьер-министр Юлия Свириденко стремится до конца года получить одобрение нового пакета от правления МВФ, отмечает издание.

Украина не планирует увеличивать налоговую нагрузку на население, несмотря на рекомендации МВФ. Кредитор также настаивает на уменьшении размера теневой экономики, который, по оценкам Кабмина, составляет более 30% ВВП.

По информации Bloomberg, консультации будут продолжаться и стороны должны договориться о сумме на следующей неделе.

Экономические новости - главное:

Напомним, Главред писал, что в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

Министерство финансов Украины исходит из более пессимистического сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на форуме Forbes Money.

Кроме того, дефицит финансирования Украины существенно возрастет в 2026 году, если Россия продолжит интенсивно бить по всей стране, а правительство не отреагирует на требования иностранных кредиторов по реформам.

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

11:26

"Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

11:21

После космической цены резкое падение: в Украине подешевел популярный овощ

