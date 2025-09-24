Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

Синоптик рассказала, к какой погоде готовиться украинцам в ближайшие дни.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода в четверг

Когда в Украине возможны заморозки

Погода в Украине сейчас очень разнообразна. Сегодня часть страны находится в облачности холодного атмосферного фронта, а часть среди солнца и тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 25 сентября

По ее словам, 25 сентября атмосферный фронт сдвинется к южной окраине Украины, протянет с собой небольшие дожди и порывистый ветер через центр и восток. Уже 26 сентября вся территория Украины будет принадлежать сухой солнечной, однако холодной погоде.

"Завтра дожди вероятны на юго-западе, в центре, на востоке и на юге Украины. Северные области, значительная часть запада и вторая половина дня в центральной части - в сухой погоде", - говорится в сообщении.

Диденко добавила, что температура воздуха в четверг начнет выравниваться. Теплая, даже жаркая, погода на востоке и юге Украины сменится резким похолоданием.

Атмосферный фронт / фото: t.me/PohodaNatalka

25 сентября в Украине ожидается в течение дня +12...+16 градусов, в южной части +15...+19 градусов.

"Уже ближайшей ночью на западе и севере вероятны заморозки на почве, а в ночные часы 26-27 сентября заморозки волнами распространятся на центр и восток", - отметила синоптик.

Погода в Украине 25 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 25 сентября ожидается сухая, солнечная, однако холодная погода. Ночью в столице предполагается +3...+6 градусов, на окраинах города вероятны заморозки на почве, днем будет +12...+15 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Бабье лето в Украине

Синоптик Укргидрометцертра Наталья Птуха говорила, что с 20 до 24 сентября в Украине будет бабье лето.

По ее словам, это происходит, когда наступает метеорологическая осень - среднесуточная температура в течение нескольких дней суток подряд держится в пределах +15 и не поднимается выше.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 24 сентября будет прохладной. Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины, кроме Закарпатской и южных областей.

Наталья Диденко говорила, что 26 и 27 сентября практически вся территория Украины окажется под влиянием сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что теплая летняя погода в Украине в начале недели сменится на холодную и ветреную ближе к выходным.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

