Заморозки ударят в Украине: украинцам выдали важное предупреждение

Алёна Воронина
23 сентября 2025, 14:03
Погода в Украине скоро существенно изменится, придут похолодание и дожди. Кое-где возможны заморозки.
Погода в Украине - заморозки ударят в Украине/ unsplash.com

Погода в Украине скоро резко изменится. Уже сегодня, 23 сентября, на Волыни, Ровенщине и на Львовщине атмосферный фронт принес дожди, плотную облачность и похолодание.

Уже в среду, 24 сентября, дожди сместятся, осадки возможны еще и на севере Украины и местами в центральных областях. Температура воздуха за атмосферным фронтом завтра начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12...+16 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В среду теплая погода еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях, +20...+27, на Луганщине до +29 градусов. Однако 25 сентября похолодает и там. 25-го сентября прояснит небо на севере, а 26, 27 сентября практически вся территория Украины окажется под влиянием сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы", - отметила синоптик.

Погода в Украине 24 сентября
Погода в Украине 24 сентября/ Facebook Диденко

Когда в Украине возможны заморозки

Также Диденко предупредила, что в нашем государстве возможны заморозки.

"Что означает осенью сочетание ясного неба от антициклона и новой воздушной массы арктического происхождения? Правильно! Высокую вероятность заморозков. Итак, внимательно. Ночью 25-го сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков", - рассказала она.

Синоптик предупредила, что днем также будет холодновато, ожидается +12...+16 градусов.

Погода в Киеве 24 сентября

В столице Украины в среду, 24 сентября, резко похолодает. В этот день в Киеве увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, масштабное похолодание и дожди накроют наше государство - стало известно, когда в Украине резко ухудшится погода. Скоро погода в Украине резко изменится - украинцам рассказали, к чему стоит готовиться.

Также ранее сообщалось, что уже совсем скоро ударят первые заморозки - синоптики назвали дату сильного похолодания. Погода во Львове будет самой прохладной 23 сентября. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

Напомним, мощный шторм накрывает страну - всем стоит готовиться к новой магнитной буре. Эта магнитная буря будет достаточно сильной. Она может спровоцировать ухудшение самочувствия.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Зеленский в Нью-Йорке встретился с Келлогом: о чем говорили стороны

07:22

Эрдоган сообщил "плохую новость" о завершении войны в Украине

07:10

Где змея на картинке: надо иметь внимательность Шерлока Холмса, чтобы ответить

