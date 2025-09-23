Заморозки ударят в Украине: украинцам выдали важное предупреждение

Погода в Украине скоро существенно изменится, придут похолодание и дожди. Кое-где возможны заморозки.

Погода в Украине - заморозки ударят в Украине/ unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 24 сентября

Когда в Украине ударят похолодание и заморозки

Где и когда возможны дожди

Погода в Украине скоро резко изменится. Уже сегодня, 23 сентября, на Волыни, Ровенщине и на Львовщине атмосферный фронт принес дожди, плотную облачность и похолодание.

Уже в среду, 24 сентября, дожди сместятся, осадки возможны еще и на севере Украины и местами в центральных областях. Температура воздуха за атмосферным фронтом завтра начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12...+16 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В среду теплая погода еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях, +20...+27, на Луганщине до +29 градусов. Однако 25 сентября похолодает и там. 25-го сентября прояснит небо на севере, а 26, 27 сентября практически вся территория Украины окажется под влиянием сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы", - отметила синоптик.

Погода в Украине 24 сентября/ Facebook Диденко

Когда в Украине возможны заморозки

Также Диденко предупредила, что в нашем государстве возможны заморозки.

"Что означает осенью сочетание ясного неба от антициклона и новой воздушной массы арктического происхождения? Правильно! Высокую вероятность заморозков. Итак, внимательно. Ночью 25-го сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков", - рассказала она.

Синоптик предупредила, что днем также будет холодновато, ожидается +12...+16 градусов.

Погода в Киеве 24 сентября

В столице Украины в среду, 24 сентября, резко похолодает. В этот день в Киеве увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

