"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

Кремль отверг идею проведения переговоров двух лидеров без подготовки, поскольку это "обречено на провал".

Песков позвал Зеленского в Москву

Песков пригласил Зеленского в Москву

В Кремле считают, что "без подготовки" саммит будет провальным

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что если президент Украины готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, то пусть приезжает в Москву.

"Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога", - сказал Песков, передает российское пропагандистское агенство РИА Новости.

Также представитель Кремля считает, что на данном этапе встреча Путина и Зеленского не принесет результата.

"Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки — пиар-акция, обреченная на провал", - сказал Песков.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, в интервью Fox News 23 сентября Зеленский рассказал, что главе Кремля Владимиру Путину предлагали множество вариантов места встречи, но все их глава РФ отверг, настаивая на Москве.

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, например Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", — отметил Зеленский.

12 сентября во время встречи Ялтинская европейская стратегия Зеленский заявил, что готов к личной встрече с Путиным для переговоров о прекращении войны между двумя странами.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Путин симулирует переговорный процесс: мнение эксперта

Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркивал это неоднократно, называя его "нелегитимным президентом". Однако под давлением Трампа Путин даже может симулировать переговорный процесс. Об этом заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Зеленский не сможет повлиять на Путина, если Трамп будет выступать только посредником и не будет оказывать давления. Такая встреча не принесет результата.

"То есть ситуация изменилась - если американская администрация не сдаст назад и пересмотрит стратегию после шести месяцев неудачных усилий, а Трамп продолжит конструировать встречу втроем, сценарий окажется бесполезным, работая в пользу Путина и создавая серьезные проблемы для Украины", - сказал Морозов в интервью Главреду.

