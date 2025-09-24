От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с Путиным

Требование Кремля о встрече в Москве — это лишь способ затянуть переговоры.

Путину предлагали встречу в десятке стран, но он требовал Москву / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

Путину предлагали множество вариантов места для саммита

Зеленский готов встретиться с Путиным где угодно, но не в Москве

Кремль пытается затянуть процесс и отложить переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что главе Кремля Владимиру Путину предлагали множество вариантов места встречи, но все их глава РФ отверг, настаивая на Москве.

По словам Зеленского, Путину предлагали для саммита не только нейтральные страны, но и Казахстан, с которым у РФ хорошие отношения.

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, например Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", — сказал Зеленский в интервью Fox News.

Кроме того, президент Украины в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече с Путиным где угодно, но не в Москве.

Зеленский подчеркнул, что предложение провести саммит в столице РФ - это лишь очередной повод отложить встречу, на которой он сам и настаивал.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, во время встречи Ялтинская европейская стратегия 12 сентября Зеленский заявил, что готов к личной встрече с Путиным для переговоров о прекращении войны между двумя странами.

"Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим друг друга", – сказал президент Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп полагает, что организовать ее будет нелегко.

"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал президент США.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предложил Зеленскому встретиться в Москве.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - оценка эксперта

Профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

