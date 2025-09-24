Укр
От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с Путиным

Анна Ярославская
24 сентября 2025, 09:52обновлено 24 сентября, 10:37
Требование Кремля о встрече в Москве — это лишь способ затянуть переговоры.
От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с Путиным
Путину предлагали встречу в десятке стран, но он требовал Москву

Кратко:

  • Путину предлагали множество вариантов места для саммита
  • Зеленский готов встретиться с Путиным где угодно, но не в Москве
  • Кремль пытается затянуть процесс и отложить переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что главе Кремля Владимиру Путину предлагали множество вариантов места встречи, но все их глава РФ отверг, настаивая на Москве.

По словам Зеленского, Путину предлагали для саммита не только нейтральные страны, но и Казахстан, с которым у РФ хорошие отношения.

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, например Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", — сказал Зеленский в интервью Fox News.

Кроме того, президент Украины в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече с Путиным где угодно, но не в Москве.

Зеленский подчеркнул, что предложение провести саммит в столице РФ - это лишь очередной повод отложить встречу, на которой он сам и настаивал.

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, во время встречи Ялтинская европейская стратегия 12 сентября Зеленский заявил, что готов к личной встрече с Путиным для переговоров о прекращении войны между двумя странами.

"Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим друг друга", – сказал президент Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп полагает, что организовать ее будет нелегко.

"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал президент США.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предложил Зеленскому встретиться в Москве.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - оценка эксперта

Профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).

21:57

Угроза до сих пор сохраняется: в ВСУ рассказали о новой опасности для одного из городов

21:14

Трамп объявил приговор для России - сколько еще будет длиться война в Украине

21:02

НБУ внезапно изменил курс доллара, евро и злотого: каким будет курс валют 24 сентября

20:53

Александр Панкратов-Черный в реанимации из-за смертельной болезни - детали

20:46

Под ударом могут оказаться несколько государств: по каким странам РФ может скоро ударитьВидео

20:42

Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

20:42

Штраф и даже конфискация: в Украине планируют усилить ответственность для водителей

20:33

Пенсию могут заморозить: украинцам раскрыли, как не остаться без выплат

19:46

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату внезапного похолодания

19:37

Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

