Трамп назвал Россию 'бумажным тигром' - Песков отличился бессмысленным ответом

Представитель Путина заявил, что не согласен со всеми высказываниями Трампа.

В Москве отреагировали на недавнее высказывание президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал Россию как "бумажного тигра". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью росСМИ взялся отрицать метафору лидера США.

"Россия - не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", - заявил спикер Кремля, пытаясь опровергнуть слова Трампа.

Также Песков прокомментировал утверждение Трампа о разрушительном состоянии российской экономики. По словам спикера президента РФ, экономика России перестроилась под военные нужды и сейчас сталкивается с проблемами только из-за международных санкций. Он добавил, что проект бюджета на следующие три года является "абсолютно сбалансированным".

Кроме того, Песков отметил, что Кремль не согласен со всеми высказываниями Трампа относительно войны России против Украины. По его мнению, "изменение тона президента США" связано с его встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время спикер Кремля подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин и в дальнейшем высоко ценит готовность Дональда Трампа способствовать урегулированию войны в Украине.

Влияние санкций на РФ - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду напомнил, что объемы торговли между США и Россией очень малы, поэтому прямые санкции американцы почти не применяют. Зато рассматривают опосредованные меры - например, влияние на третьи страны-покупатели российских энергоресурсов.

По его словам, при наличии политической воли США могли бы ввести широкий спектр действенных санкций - и прямых, и косвенных, включая ограничения для банковского и энергетического секторов РФ. Особенно эффективным мог бы стать удар по поставкам американского оборудования, техники, инструментов и программного обеспечения в энергетике.

"Полный запрет на продажу России любой техники и оборудования будет серьезным ударом по российской экономике, особенно сейчас, когда Украина так эффективно наносит удары по российским энергетическим объектам. Если полностью отрезать Россию от возможности импортировать оборудование, это будет болезненным ударом, потому что она не сможет восстанавливать то, что сейчас ВСУ успешно уничтожают или выводят из строя", - добавил Новак.

Встреча Зеленского с Трампом - новости по теме

Как сообщал Главред, 3 сентября в Нью-Йорке на Генассамблее ООН состоялся брифинг между президентами Украины и США, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. На нем обсудили войну РФ против Украины, поставки оружия и энергетическую безопасность Европы.

После переговоров с Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все оккупированные территории при поддержке ЕС и НАТО. Он также отметил, что Россия ведет бесцельную войну уже более трех лет и имеет серьезные экономические проблемы.

Кроме этого, Зеленский сообщил, что Путину предлагали провести переговоры в нейтральных странах, но РФ отвергла все варианты, настаивая на Москве.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз призвал Зеленского приехать в Москву. В то же время он считает, что на этом этапе встреча Путина и Зеленского не принесет результата.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

