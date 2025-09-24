Укр
Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

Руслана Заклинская
24 сентября 2025, 15:23
Правительство готовит переход к единой прогнозируемой пенсионной системе.
Правительство готовит запуск новой модели пенсионной системы

Кратко:

  • Правительство готовит переход к единой прогнозируемой пенсионной системе
  • Специальные пенсии трансформируют в профессиональные
  • Размер выплат будет зависеть от страховых взносов и стажа

Правительство Украины планирует переход к единой прогнозируемой пенсионной системе. Основная идея - создание единой модели, где размер будущей пенсии будет напрямую зависеть от суммы уплаченных страховых взносов и продолжительности трудового стажа. об этом свидетельствует проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированный в парламенте (№14069).

Реформа предусматривает трансформацию специальных пенсий в профессиональные. Ключевым элементом станет внедрение обязательной накопительной системы. Она дополнит действующую солидарную модель и позволит гражданам накапливать собственные средства на счетах, что обеспечит большую прозрачность и прогнозируемость выплат в будущем.

Кроме этого, правительство планирует усовершенствовать механизмы исчисления пенсий и ведения учета пенсионных прав граждан. Также готовится законопроект о накопительном пенсионном обеспечении, который определит правила для участников этой системы.

В 2026 году правительство планирует модернизировать механизм исчисления пенсий. Согласно прогнозам, около 5 миллионов украинцев будут получать пенсию не менее 4000 гривен.

Шаги в 2025 году

До конца 2025 года Кабмин обязуется подать в парламент пакет законопроектов. Среди них:

  • документ по запуску накопительной пенсионной системы;
  • изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • законодательные инициативы по совершенствованию учета пенсионных прав и развития профессиональных пенсионных программ.

Также в планах - проекты, которые урегулируют порядок выплат пенсий и пожизненного денежного содержания судьям в отставке.

Когда вырастет минимальная пенсия

Ранее Главред сообщал, что повысить минимальную пенсию в Украине до 4-4,5 тысячи гривен могут уже с 2026 года. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что соответствующие изменения планируют внести в проект Государственного бюджета-2026.

"Минимальная пенсия должна составлять не менее 4-4,5 тысячи гривен. Ресурс для этого - в детенизации экономики. Выведенные из тени миллиарды нужно направлять на поддержку наиболее уязвимых категорий", - отметил депутат.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, с 1 сентября 2025 года часть украинских пенсионеров получила надбавки к выплатам. Доплаты составят 300 грн для людей 70-74 лет, 456 грн - для 75-79 лет и 570 грн - для тех, кому за 80.

Одинокие люди старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, смогут оформить дополнительную помощь при условии предоставления медицинского заключения, справки о составе семьи и подтверждения отсутствия трудоспособных родственников.

Как сообщал Главред, в 2026 году в Украине планируют сохранить ограничения для спецпенсий, которые получают судьи, прокуроры, госслужащие, чернобыльцы и другие категории. Согласно проекту госбюджета-2026 (№14000), максимальная пенсия не будет превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных - около 25,95 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Отличная форма в 44 года: что делает со своим телом Ким Кардашьян

08:21

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

