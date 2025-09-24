Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

Кратко:
- Правительство готовит переход к единой прогнозируемой пенсионной системе
- Специальные пенсии трансформируют в профессиональные
- Размер выплат будет зависеть от страховых взносов и стажа
Правительство Украины планирует переход к единой прогнозируемой пенсионной системе. Основная идея - создание единой модели, где размер будущей пенсии будет напрямую зависеть от суммы уплаченных страховых взносов и продолжительности трудового стажа. об этом свидетельствует проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированный в парламенте (№14069).
Реформа предусматривает трансформацию специальных пенсий в профессиональные. Ключевым элементом станет внедрение обязательной накопительной системы. Она дополнит действующую солидарную модель и позволит гражданам накапливать собственные средства на счетах, что обеспечит большую прозрачность и прогнозируемость выплат в будущем.
Кроме этого, правительство планирует усовершенствовать механизмы исчисления пенсий и ведения учета пенсионных прав граждан. Также готовится законопроект о накопительном пенсионном обеспечении, который определит правила для участников этой системы.
В 2026 году правительство планирует модернизировать механизм исчисления пенсий. Согласно прогнозам, около 5 миллионов украинцев будут получать пенсию не менее 4000 гривен.
Шаги в 2025 году
До конца 2025 года Кабмин обязуется подать в парламент пакет законопроектов. Среди них:
- документ по запуску накопительной пенсионной системы;
- изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
- законодательные инициативы по совершенствованию учета пенсионных прав и развития профессиональных пенсионных программ.
Также в планах - проекты, которые урегулируют порядок выплат пенсий и пожизненного денежного содержания судьям в отставке.
Когда вырастет минимальная пенсия
Ранее Главред сообщал, что повысить минимальную пенсию в Украине до 4-4,5 тысячи гривен могут уже с 2026 года. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что соответствующие изменения планируют внести в проект Государственного бюджета-2026.
"Минимальная пенсия должна составлять не менее 4-4,5 тысячи гривен. Ресурс для этого - в детенизации экономики. Выведенные из тени миллиарды нужно направлять на поддержку наиболее уязвимых категорий", - отметил депутат.
Пенсии в Украине - последние новости
Напомним, с 1 сентября 2025 года часть украинских пенсионеров получила надбавки к выплатам. Доплаты составят 300 грн для людей 70-74 лет, 456 грн - для 75-79 лет и 570 грн - для тех, кому за 80.
Одинокие люди старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, смогут оформить дополнительную помощь при условии предоставления медицинского заключения, справки о составе семьи и подтверждения отсутствия трудоспособных родственников.
Как сообщал Главред, в 2026 году в Украине планируют сохранить ограничения для спецпенсий, которые получают судьи, прокуроры, госслужащие, чернобыльцы и другие категории. Согласно проекту госбюджета-2026 (№14000), максимальная пенсия не будет превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных - около 25,95 тыс. грн.
