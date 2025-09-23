Украинцев предупредили об изменении пенсий: кто получит надбавки уже в сентябре

Чтобы оформить дополнительную финансовую поддержку, необходимо подать заявление и соответствующие документы в Пенсионный фонд.

Кто из пенсионеров Украины получит надбавки

Вкратце:

С сентября меняется размер пенсионных доплат

Пенсионерам от 70 лет добавят средства

Некоторые пожилые люди должны пройти идентификацию

Уже с 1 сентября 2025 года часть украинских пенсионеров может получить повышенные выплаты, однако не все об этом знают. Однако для этого некоторым гражданам нужно будет пройти процедуру подтверждения личности, сообщает сайт На Пенсии .

Кто получит надбавки к пенсии?

По сообщению Пенсионного фонда, по состоянию на 19 августа уже профинансировано более 50 млрд грн пенсионных выплат. В сентябре и в дальнейшем будет действовать программа доплат для тех, чьи ежемесячные пенсии не превышают 10 340,35 грн.

Размер надбавок в 2025 году будет выглядеть так:

для пенсионеров от 70 до 74 лет - 300 грн;

для граждан в возрасте 75-79 лет - 456 грн;

для лиц от 80 лет - 570 грн.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию

Заявления или дополнительные документы подавать не нужно, ведь средства автоматически добавляются к основным выплатам.

Отдельную помощь смогут получить одинокие пожилые люди старше 80 лет, которые нуждаются в уходе. Для этого понадобятся:

справка о составе семьи;

заключение медицинской комиссии;

заявление в Пенсионный фонд;

подтверждение отсутствия трудоспособных родственников.

Кто из пенсионеров должен пройти идентификацию - объяснение адвоката

Пенсионеры, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свою личность до 31 декабря 2025 года.

"Сейчас идентификация предусмотрена для пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших с временно оккупированных территорий и проживающих на подконтрольной территории Украины. Также нужна идентификация пенсионеров за рубежом, которые не имеют статуса ВПЛ", - сказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии УНИАН.

Сделать это можно несколькими способами:

через официальный вебпортал Пенсионного фонда;

в формате видеосвязи;

с помощью сервиса Дія.Підпис.

"Как правило, вопросов по идентификации физически у лиц не возникает. Больше всего вопросов относительно того, как будет проходить идентификация через онлайн-звонок и в консульстве", - отмечает Воронкова.

Для жителей оккупированных территорий дополнительно нужно предоставить подтверждение, что они не получают пенсионные выплаты от РФ.

Повышение пенсий в Украине - что известно

Как писал Главред, скоро пенсионерам в Украине повысят выплаты. Как известно, когда растет прожиточный минимум, автоматически увеличивается и максимальный размер пенсии.

Также сообщалось, что некоторым украинцам начислят пенсию в 26 тыс. грн. В проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство предлагает сохранить действие ограничительных коэффициентов для максимальной пенсии.

По словам также и народного депутата Даниила Гетманцева, в Украине планируется повышение минимальной пенсии. Основным источником финансирования для этого роста должны стать средства, полученные в результате легализации "теневых" доходов.

Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

