Пенсию могут заморозить: украинцам раскрыли, как не остаться без выплат

В ряде ситуаций выплаты пенсий украинцам могут быть временно прекращены.

Главное:

Выплаты пенсионерам могут быть временно прекращены

Пенсионные средства могут перестать поступать на счёт без объяснений

Выплаты могут быть восстановлены в течение 10 рабочих дней

Пенсионный фонд Украины внимательно отслеживает соблюдение правил, касающихся назначения и выплаты пенсий.

В ряде ситуаций выплаты могут быть временно прекращены — чаще всего это связано с изменениями в личных данных пенсионера или его официальном статусе, пишет На пенсии.

Причины приостановки пенсионных выплат

Предоставление неточных или поддельных документов при оформлении пенсии;

Переезд пенсионера за границу для постоянного проживания;

Отсутствие движения средств на пенсионном счёте более полугода;

Лишение статуса инвалидности, если именно он являлся основанием для назначения пенсии;

Трудоустройство на должность, которая предусматривает пенсию за выслугу лет, при уже действующей выплате;

Игнорирование процедуры обязательной физической идентификации;

Прекращение обучения ребёнком, получающим пенсию по утрате кормильца;

Удаление банка, обслуживающего пенсионера, из списка уполномоченных учреждений.

Как узнать причину прекращения выплат

Если пенсионные средства перестали поступать на счёт без объяснений, рекомендуется:

Лично посетить отделение Пенсионного фонда;

Или отправить официальный запрос — в бумажной или электронной форме, через сайт ПФУ.

Также можно воспользоваться личным кабинетом на портале фонда для подачи электронного обращения и получения ответа.

В случае несогласия с действиями ПФУ, пенсионер имеет право обжаловать решение через суд.

Как вернуть приостановленные выплаты

После выяснения причины необходимо:

Предоставить документы, подтверждающие личность, в подразделение ПФУ;

Написать заявление о возобновлении выплат.

Если все необходимые условия выполнены, выплаты могут быть восстановлены в течение 10 рабочих дней с момента обращения.

Приостановка выплаты пенсий: что говорят эксперты

Юрист Тарас Никифорчук разъяснил, что пенсионные счета находятся под постоянным контролем для отслеживания определённых обстоятельств.

Если система зафиксирует одну из таких ситуаций, пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены. Чтобы возобновить получение пенсии, гражданину необходимо пройти процедуру подтверждения личности — это можно сделать либо лично, посетив отделение банка, либо удалённо — через видеоверификацию.

