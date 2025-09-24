Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

Российские оккупанты атаковали Укрытие одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ двумя баллистическими ракетами "Искандер".

https://glavred.info/ukraine/rakety-popali-po-ukrytiyu-est-zhertvy-v-vsu-raskryli-detali-udara-rf-po-poligonu-10700930.html Ссылка скопирована

Удар по полигону в Черниговской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Воздушное командование "Восток" (иллюстративное фото)

Что известно:

Россияне ударили по полигону

Ракеты попали прямо в укрытие, есть погибшие

Удар был нанесен по полигону в Черниговской области

Российские оккупанты ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Под ударом было укрытие, в котором были люди. Избежать жертв не удалось. Об этом сообщают Сухопутные войска.

Враг применил две ракеты "Искандер". Отмечается, что были приняты необходимые меры безопасности, но из-за прицельного удара есть погибшие и пострадавшие среди личного состава.

видео дня

"На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" утверждает, что удары были нанесены по полигону в Гончаровске в Черниговской области.

Что известно об Искандере / Инфографика: Главред

В Воздушных силах ВСУ подтверждали, что россияне атаковали Черниговщину ударными беспилотниками типа "Шахед" и баллистическими ракетами.

Россияне ударили по полигону в Черниговской области / фото: скриншот

Удары по полигонам ВСУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Вооруженных сил Украины на территории Полтавской области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Кроме того, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

Также 1 июня российские оккупационные силы совершили удар по одному из учебных центров Сухопутных войск, в результате чего есть погибшие и раненые среди украинских военнослужащих.

Другие новости:

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред