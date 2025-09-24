Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2025, 15:57обновлено 24 сентября, 16:52
1029
Российские оккупанты атаковали Укрытие одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ двумя баллистическими ракетами "Искандер".
Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону
Удар по полигону в Черниговской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Воздушное командование "Восток" (иллюстративное фото)

Что известно:

  • Россияне ударили по полигону
  • Ракеты попали прямо в укрытие, есть погибшие
  • Удар был нанесен по полигону в Черниговской области

Российские оккупанты ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Под ударом было укрытие, в котором были люди. Избежать жертв не удалось. Об этом сообщают Сухопутные войска.

Враг применил две ракеты "Искандер". Отмечается, что были приняты необходимые меры безопасности, но из-за прицельного удара есть погибшие и пострадавшие среди личного состава.

видео дня

"На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" утверждает, что удары были нанесены по полигону в Гончаровске в Черниговской области.

Искандер инфографика
Что известно об Искандере / Инфографика: Главред

В Воздушных силах ВСУ подтверждали, что россияне атаковали Черниговщину ударными беспилотниками типа "Шахед" и баллистическими ракетами.

удар по полигону
Россияне ударили по полигону в Черниговской области / фото: скриншот

Удары по полигонам ВСУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Вооруженных сил Украины на территории Полтавской области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Кроме того, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

Также 1 июня российские оккупационные силы совершили удар по одному из учебных центров Сухопутных войск, в результате чего есть погибшие и раненые среди украинских военнослужащих.

Другие новости:

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Искандер Черниговская область Сухопутные войска вторжение России Искандеры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

17:21Мир
"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

16:45Война
Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Последние новости

17:27

Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

17:21

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от Путина

17:11

Не замечали более 100 лет: в логотипе Coca-Cola нашли скрытый символ

16:50

Одна валюта прытко полетела вверх: когда изменится курс доллара, евро и злотого

16:45

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - КурносоваПутин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
16:34

Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт

16:28

Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

16:12

Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"Видео

15:59

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

Реклама
15:57

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:47

Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

15:38

Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

15:24

Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

15:24

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

15:23

Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

15:22

Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов

14:49

Жил на $1 в день: глава успешной компании отказался от миллиардов

14:37

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

14:35

Чем отличаются две девушки: только люди с "зрением орла" найдут три детали

14:28

Централизованного отопления скоро не будет: украинцев ждут важные изменения

Реклама
14:27

Как заставить орхидею цвести чаще: эксперты назвали единственную формулу

14:25

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть поврежденияВидео

14:05

Копия Квиткова: Джессика Альба опубликовала интересное фото

13:44

Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

13:37

Янычары, рекруты и гусары могли быть в роду у каждого украинца - перечень фамилий

13:31

"Спасение" для водителей: на дорогах появился новый и странный зеленый знак

13:16

Здоровье подводит Кадырова: аналитик спрогнозировала проблемы для Чечни и Кремля

12:43

Тепло сменится резким похолоданием: названа дата сильных заморозков в Украине

12:39

Трамп назвал Россию "бумажным тигром" - Песков отличился бессмысленным ответом

12:33

Почему 25 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

12:27

"Не ждите окончания войны в Украине": Зеленский предупредил о планах Путина

12:15

Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка

12:13

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

11:50

Отключается само: у новых iPhone 17 случился массовый сбой

11:49

В Запорожье построят модульные укрытия во дворах: будут вмещать до 50 человек

11:46

Почему ваша гостиная кажется тесной: ошибки, которые допускают почти все

11:42

Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великанВидео

11:36

"Ступор" и "мясорубка": Залужный оценил нынешнюю ситуацию на фронте

11:34

Серверы "властей" Крыма взломаны: в руках ГУР переписка Аксенова и не только

11:00

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Крысам - ревность, Змеям - драма

Реклама
10:59

ЕС будет защищаться "стеной дронов" от РФ: когда создадут оборонительную сеть

10:47

"Мы готовы": Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине

10:36

"Почему бы не приехать": Песков выдвинул условие для саммита Путина и Зеленского

10:34

Президент США дистанцируется от войны и "умывает руки" – NYT

10:25

"Солдаты партии" под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убратьВидео

10:18

Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябреВидео

09:59

Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

09:52

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с ПутинымВидео

09:47

Куда делась Роза Аль-Намри: что случилось с телеведущей

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 сентября (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять