В октябре цены на евро и доллар перепишут: сколько будет стоить валюта

Ожидается, что ситуация на валютном рынке в начале октября будет спокойной, она особо не будет отличаться от сентябрьской. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По словам банкира, в ближайшее время гривна может составить достойную конкуренцию доллару и евро как инструмент сохранения сбережений.
Согласно его прогнозу, с 29 сентября по 5 октября курс доллара в Украине будет колебаться от 41,25 до 41,65 гривны на межбанке и от 41,2 до 41,5 гривны - на наличном рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине будут стоить в начале октября в пределах 4120 - 4150 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся украинцам 41200 - 41500 гривен.
Сколько будет стоить евро с 29 сентября по 5 октября
Банкир сказал, что курс евро будет находиться в пределах 47,5 - 49 гривен на межбанке и 47,5 - 49 гривны на наличном рынке.
Таким образом, 100 евро в гривнах будут стоить 4750 - 4900 гривен, а 1000 евро в гривнах нужно будет отдать 47500 - 49000 гривен.
Как писал Главред, на 29 сентября Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара до 41,4789 грн за доллар.
Согласно прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, к концу 2025 года курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн/доллар.
Недавно глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев спрогнозировал, "взлетит" ли американская валюта до 46 гривен за доллар.
