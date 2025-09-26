Доллар резко полетел вниз после бешеного скачка: новый курс валют на 29 сентября

НБУ укрепил гривню относительно основных мировых валют.

Доллар и евро подешевели / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Национальный банк Украины снизил официальные курсы валют доллара и евро к гривне на 29 сентября. Американская валюта подешевела после роста до максимума с середины августа. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, официальный курс доллара на понедельник, 29 сентября, установлен на уровне 41,4789 грн/доллар. Гривня несколько укрепилась относительно американской валюты.

Евро также подешевел. Его официальный курс 29 сентября составит 48,4059 грн/евро, что на 30 копеек меньше по сравнению с уровнем, зафиксированным 26 сентября.

В то же время на межбанковском валютном рынке наблюдалась относительная стабильность. Курс в этот день вырос всего на 1 копейку и колебался в диапазоне 41,47-41,50 грн/доллар.

На наличном рынке, наоборот, фиксировалась разнонаправленная динамика. Доллар вырос до 41,70 гривен, тогда как евро снизился до 48,95 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс злотого на 29 сентября

Национальный банк Украины установил курс польского злотого на понедельник, 29 сентября, на уровне 11,3333 грн. Это означает, что злотый подешевел по сравнению с пятницей, 26 сентября, когда его стоимость составляла 11,4248 грн. Таким образом, польская валюта потеряла 9 копеек в стоимости относительно гривни.

Что будет с курсом доллара

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара в Украине со временем может вырасти до 44 грн за доллар. По его словам, сейчас Национальный банк эффективно сдерживает валюту вблизи уровня 41 грн/доллар, однако в случае усиления экономических рисков гривня может постепенно терять позиции.

"Насколько быстро и насколько сильно она ослабнет - будет зависеть от действий самого регулятора", - подчеркнул Шевчишин.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на пятницу, 26 сентября, на уровне 41,49 грн/доллар, что на 8 копеек выше, чем днем ранее. Курс евро вырос до 48,71 грн/евро (+6 копеек), злотого - до 11,42 грн/зл.

Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что курс доллара в Украине зависит не столько от завершения войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать государственный бюджет для покрытия расходов, а также от начала восстановления украинских городов.

В то же время, согласно прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, к концу 2025 года курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн/доллар.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

