Доллар резко полетел вниз после бешеного скачка: новый курс валют на 29 сентября

Национальный банк Украины снизил официальные курсы валют доллара и евро к гривне на 29 сентября. Американская валюта подешевела после роста до максимума с середины августа. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Согласно данным НБУ, официальный курс доллара на понедельник, 29 сентября, установлен на уровне 41,4789 грн/доллар. Гривня несколько укрепилась относительно американской валюты.
Евро также подешевел. Его официальный курс 29 сентября составит 48,4059 грн/евро, что на 30 копеек меньше по сравнению с уровнем, зафиксированным 26 сентября.
В то же время на межбанковском валютном рынке наблюдалась относительная стабильность. Курс в этот день вырос всего на 1 копейку и колебался в диапазоне 41,47-41,50 грн/доллар.
На наличном рынке, наоборот, фиксировалась разнонаправленная динамика. Доллар вырос до 41,70 гривен, тогда как евро снизился до 48,95 гривен.
Курс злотого на 29 сентября
Национальный банк Украины установил курс польского злотого на понедельник, 29 сентября, на уровне 11,3333 грн. Это означает, что злотый подешевел по сравнению с пятницей, 26 сентября, когда его стоимость составляла 11,4248 грн. Таким образом, польская валюта потеряла 9 копеек в стоимости относительно гривни.
Что будет с курсом доллара
Финансовый эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара в Украине со временем может вырасти до 44 грн за доллар. По его словам, сейчас Национальный банк эффективно сдерживает валюту вблизи уровня 41 грн/доллар, однако в случае усиления экономических рисков гривня может постепенно терять позиции.
"Насколько быстро и насколько сильно она ослабнет - будет зависеть от действий самого регулятора", - подчеркнул Шевчишин.
Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что курс доллара в Украине зависит не столько от завершения войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать государственный бюджет для покрытия расходов, а также от начала восстановления украинских городов.
В то же время, согласно прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, к концу 2025 года курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн/доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
