Одна валюта прытко полетела вверх: когда изменится курс доллара, евро и злотого

Мария Николишин
24 сентября 2025, 16:50
По сравнению с некоторыми валютами гривна укрепила свои позиции.
Курс валют на 25 сентября / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в четверг
  • Удалось ли гривне укрепиться

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 сентября, новый официальный курс валют. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

Известно, что доллар к гривне в четверг будет на уровне 41,41 гривни за доллар. Украинская валюта ослабла на 3 копейки.

Курс евро

По отношению к евро гривна усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на завтра установлен на уровне 48,66 гривни за один евро. Гривна выросла на 14 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,42/41,45 грн/долл., а евро - 48,68/48,70 грн/евро.

Курс злотого

Кроме того, НБУ снизил курс польского злотого к гривне. Официальный курс на 25 сентября установлен на уровне 11,40 гривен за 1 злотый. По сравнению с этой валютой гривна выросла на 6 копеек.

Курс валют в сентябре

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что в сентябре будут существовать риски, которые могут вызвать резкие колебания курса валют. Речь идет о военной эскалации и сокращении внешней помощи.

По ее мнению, при отсутствии шоков и своевременной поддержки со стороны регулятора национальная валюта сможет остаться стабильной.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и немного снизил курс доллара на 24 сентября 2025 года. Курс доллара США был установлен на уровне 41,37 грн/долл, а евро - 48,80 грн/евро.

Банкир Тарас Лесовой говорил, что несмотря на определенную уязвимость евро к глобальным экономическим изменениям, маловероятно, что курс этой валюты превысит отметку в 49 гривен.

Банкир также заявлял, что уже на этой неделе на валютном рынке может начаться ключевое движение, которое определит тренды курса до конца 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

доллар евро НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс НБУ курс злотого
